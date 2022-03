Lupa Frascati, le parole di Montella "Questo è un gruppo di grandi uomini"

La vittoria contro il Monte San Giovanni Campano ha galvanizzato l'ambiente Lupa Frascati, che nelle parole del difensore Francesco Montella prova a spiegare la partita, quarto clean sheet consecutivo, e il momento dei laziali. "È stata una partita difficile, quando ti avvicini alla fine del campionato tutte le squadre che affronti hanno i propri motivi per fare punti. Il MSGC si è dimostrata una buona squadra, questo è un campo difficile ed il Sora ci ha vinto solo all’ultimo secondo. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a gestire il match, potevamo fare anche più gol ma c’è da essere soddisfatti anche così". La forza della Lupa per Montella è nel gruppo. "Posso dire che siamo belli, e

bello è allenarsi e giocare insieme per il nostro obiettivo. Nelle annate ci sono sempre alti e bassi, e la prova che siamo un grande gruppo l’abbiamo avuta dopo Natale, quando abbiamo reagito a un periodo di scarsa forma vincendo le ultime sei partite. Questo è un gruppo di grandi uomini oltre che di ottimi calciatori, e i risultati sono il merito di tutti i ragazzi, anche e soprattutto di chi gioca di meno, come abbiamo visto contro il Sezze".

Tutto è ancora da decidere per quanto riguarda il campionato, con la lotta con il Sora che si preannuncia lunga e dura. "Sappiamo benissimo che tutte le partite che dobbiamo affrontare saranno decisive e che lasciare punti per strada è assolutamente vietato per noi. Dobbiamo mantenere il vantaggio ed arrivare così allo scontro diretto fra due settimane, sperando che sbaglino qualcosa. Loro stanno facendo qualcosa di straordinario, noi allo stesso modo vogliamo fare di più per entrare nella storia".