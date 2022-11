Lupa Frascati, le parole di Martinelli "A Palma per fare un altro passo importante per la nostra crescita"

I ritmi serrati di quest’ultima settimana inizieranno a dilatarsi soltanto domenica pomeriggio dopo il match in casa della Palmese. Ennesima sfida da brividi per la Lvpa Frascati che sul campo dei campani andrà a giocarsi addirittura il secondo posto della generale. Al Comunale di Palma la squadra di mister Chiappara battaglierà infatti contro l’attuale seconda forza del raggruppamento, con lo scopo di dare seguito alla serie di cinque risultati utili consecutivi in campionato e per archiviare l’amarezza dell’uscita dalla Coppa Italia per mano dell’Arezzo. “Non mi piace parlare di scontro diretto – dichiara il vice allenatore Stefano Martinelli -, siamo solo all’undicesima giornata. Sarà una gara importante sì, per dare continuità a quello che stiamo facendo contro una squadra attrezzata e preparata. Bisognerà affrontarla come stiamo affrontando tutte le altre, siamo una squadra giovane, nuova e ogni domenica dobbiamo dimostrare soprattutto a noi stessi quanto valiamo. Il mister la sta preparando curando nel migliore dei modi ogni minimo particolare, come sta facendo da tre mesi a questa parte. Dai ragazzi mi aspetto quello che stanno facendo tutte le domeniche, l’impegno e l’atteggiamento che ci stanno mettendo. E’ un gruppo che recepisce ed applica le nozioni che provengono dal mister. Sarà una partita importante per la nostra crescita, per il percorso che stiamo facendo. Ce la stiamo giocando con tutte e per questo va dato merito al mister che ha imposto una mentalità e un’idea di calcio importante. Ci tengo poi a sottolineare una cosa. Va bene il nostro entusiasmo ma non dobbiamo sentirci appagati mai. Domenica bisogna andare a Palma ancora più convinti delle altre volte ”.

Compiendo un piccolo passo indietro, a mercoledì con l’Arezzo, Martinelli afferma: “Non ho rimpianti, la prestazione c’è stata. Ho visto una buona partita contro una squadra di cartello, forte, i ragazzi hanno reagito bene nonostante una prima parte di gara in cui siamo andati sotto 0-2. Poi però i ragazzi hanno fatto la partita avendo più di un’occasione. Per quanto riguarda me, indipendentemente dal fatto di essere un ex, quando giochi contro una piazza del genere, contro una squadra del genere, è sempre bello. So cosa vuol dire il calcio per l’Arezzo, vivono questa categoria come se fosse la Serie A, a 360 gradi. E’ sempre bello poi anche fare una bella figura e noi l’abbiamo fatta”.

Il passaggio successivo del vice-Chiappara è sul suo trascorso a Frascati: “Qui mi sto trovando benissimo ma questo è riduttivo. Devo essere riconoscente alla società perché lo scorso anno mi ha dato la possibilità di lavorare in una piazza importante come Arezzo, quest’anno mi sta dando la possibilità di continuare il mio percorso di crescita avallando la decisione del direttore di portarmi a Frascati. Spero di ripagare questa fiducia con cose positive. Con il diesse Moroncelli abbiamo un rapporto che va oltre il calcio. L’ho avuto quando giocavo e mi ci sono trovato bene, adesso come componente di uno staff va ancora meglio. Mister Chiappara lo conoscevo a livello di nome e tutti mi avevano detto che avrei incontrato un grande professionista, ma conoscendolo di persona posso dire che è molto di più. E’ preparatissimo e mi sta mettendo nelle condizioni di crescere ancora. Il prof Taraborelli , secondo me, è il migliore che si possa trovare almeno qui nel Lazio. Anche mister Onorati lo conoscevo di nome e le voci positive sono tutte confermate. Anche con loro è nato un rapporto interpersonale forte. E’ un piacere e un onore poterci lavorare insieme. Infine tengo a menzionare una persona come Cristiano Tromboni, è lui che ha segnalato me alla presidenza ed oltre ad essere un ottimo osservatore è anche un ottimo professionista”.

