Lupa Frascati, le parole di Marras "Il campo ci ha penalizzato ma potevamo fare meglio"

Un pareggio per ripartire, un punto che ha permesso di tornare a muovere la classifica e che può fare certamente comodo anche perché ottenuto in casa di una delle dirette concorrenti. Lo 0-0 del Pierangeli contro il Real Monterotondo Scalo ha rimesso in moto una Lvpa Frascati che veniva da quattro sconfitte consecutive e deve essere considerato come un nuovo punto di partenza con quindici partite ancora tutte da giocare. Entrando nello specifico dell’ultima prestazione è Damiano Marras ad analizzarla, con mister Roberto Chiappara che lo ha schierato ancora una volta davanti in coppia con Persano. “È stata una partita complicata in un campo difficile – dichiara il numero 31 -. Non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, sicuramente la struttura del campo non ci ha aiutato ma noi potevamo fare sicuramente meglio. Volevamo portare a casa i tre punti che è ciò per cui lavoriamo ogni settimana, non ci siamo riusciti ma è stato importante interrompere il periodo negativo con questo punto”. Da domani i castellani inizieranno a preparare la prossima sfida con il Pomezia, ieri sconfitto clamorosamente dal COS. “Riguardo il Pomezia – prosegue Marras - in settimana ci prepareremo al meglio per farci trovare pronti domenica seguendo le indicazioni del mister e dello staff, abbiamo le qualità per metterli in difficoltà e noi come ogni weekend scenderemo in campo per cercare di portare a casa i tre punti”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]