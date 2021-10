Lupa Frascati, le parole di Hrustic "Cerco di sfruttare ogni opportunità"

Ha messo la sua firma Alija Hrustic nell'ultima vittoria della Lupa Frascati, con il 3-0 segnato proprio da lui. Il calciatore ha parlato dell'ottimo momento vissuto da lui e dalla squadra ai microfoni della società. "Mi sento molto bene, sono in condizione e il mister mi sta dando delle possibilità dall’inizio. Sono a disposizione del gruppo e voglio sfruttare ogni piccola opportunità che mi viene concessa. Abbiamo iniziato a lavorare insieme dal 1 Agosto e dopo tre mesi ormai ci conosciamo, sia fuori che dentro al campo. In questo momento sta andando tutto bene, domenica ho visto non solo un’ottima squadra ma anche un grande atteggiamento da parte di tutti, credo che siamo sulla strada giusta". Qualche parola anche sul prossimo avversario, il Vis Sezze. "Sarà una partita dura come le altre, con la differenza che è uno scontro al vertice. Dobbiamo affrontarla con la consapevolezza che ci giochiamo punti che, alla fine, peseranno, ma senza perdere la serenità e la tranquillità che ci hanno accompagnato in questo inizio di stagione". Tranquillità che viene dalla grande unione che il gruppo ha sviluppato in questi primi mesi di lavoro. Hrustic evidenzia questo aspetto. "Sembra una frase fatta, ma il gruppo è sempre il valore aggiunto in qualsiasi campionato. Noi siamo molto uniti, ci siamo trovati bene sin da subito e c’è molta stima reciproca fra di noi. Gioco insieme a grandi giocatori e bravissimi ragazzi, è facile volersi bene".