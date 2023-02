Lupa Frascati, le parole di Giannetti "Rispettiamo la Casertana"

Anticipo di lusso nel girone G di Serie D. I riflettori di giornata saranno infatti rivolti all’VIII Settembre dove domani andrà in scena la sfida tra la Lvpa Frascati e la Casertana. Classifica alla mano si presenta come un vero e proprio scontro diretto in chiave play off con i campani appena dietro i castellani con un punto di ritardo. I ragazzi di mister Chiappara inseguono il sesto risultato utile, mentre l’undici rossoblù proverà ad allungare a quattro le gare con il segno +. Sarà una gara dove la cura dei particolari e l’attenzione massima potranno fare la differenza, sul fronte Lvpa lo spiega bene il difensore Eugenio Giannetti: “Abbiamo archiviato la partita di domenica in cui, per come si era messa, avremmo dovuto raccogliere di più, ma su un campo ostico come quello di Uri non è sempre facile portare a casa il bottino pieno. Per quanto riguarda la partita di domani, la stiamo preparando bene consapevoli che davanti avremo una delle squadre più attrezzate del girone, che rispettiamo, ma allo stesso tempo abbiamo la consapevolezza di poter fare la nostra partita cercando di allungare la striscia positiva”. Giannetti si è aggregato alla rosa amaranto oro da dicembre e il difensore si è già ritagliato uno spazio importante: “Personalmente - prosegue l’ex Montespaccato -, mi sono trovato bene sin da subito, sono arrivato in una società ambiziosa e mi sono messo a disposizione immediatamente. Abbiamo il dovere, insieme ai miei compagni, di ambire ad arrivare più in alto possibile, senza fare previsioni ma cercando di raccogliere più possibile partita dopo partita. Domani spero ci siano tanti nostri tifosi a darci un’ulteriore spinta”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]