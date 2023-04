Lupa Frascati, le parole di Frosali "Rispetto per la Paganese, faremo la nostra partita"

L’VIII Settembre e l’intera cittadina di Frascati si apprestano a vivere una grandissima domenica di sport. Nello stadio castellano la Lvpa riceverà la capolista del girone G di Serie D per quello che sulla carta si presenta come un big match a tutti gli effetti. La Paganese sta lottando per il ritorno in Serie C, ma per mantenere il distacco dal Sorrento secondo se la dovrà vedere contro i ragazzi di Roberto Chiappara. Anche la Lvpa sta lottando per un obiettivo importante come quello dei play off, motivo per cui capitan Frosali e compagni daranno tutto per sottrarre ai campani punti preziosi e portarli invece dalla propria parte. Proprio il difensore rappresenterà uno dei rientri illustri nello scacchiere amaranto oro, ecco le sue parole in vista della super sfida: “Sicuramente sappiamo di andare ad affrontare la prima della classe e per questo non sarà facile. Noi la rispetteremo ma faremo la nostra partita cercando di raccogliere più punti possibile in queste ultime tre giornate che sono rimaste per poter raggiungere il nostro obiettivo che sono i play off. Purtroppo non sono stato bene nell’ultimo mese per un problema alla caviglia ma adesso ho recuperato e sarò a disposizione del mister. Anche la squadra sta bene, ci stiamo allenando forte tutte le settimane. Bisogna rimanere uniti, raccogliere più energie possibile per provare a raggiungere qualcosa di incredibile per questa società”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]