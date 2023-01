Lupa Frascati, le parole di D'Angelo "Abbiamo lavorato sodo"

Il campionato di Serie D torna protagonista nel prossimo weekend. La diciottesima giornata, la prima del girone di ritorno, vedrà la Lvpa Frascati ospitare la Tivoli tra le mura dell’VIII Settembre. Gli uomini di Chiappara hanno tutte le intenzioni di ripartire di slancio dopo le tre sconfitte contro Paganese, Sorrento e Cassino. La voglia di rivalsa è tanta anche in virtù del risultato maturato all’andata proprio contro i tiburtini, il mister e tutto lo staff hanno lavorato duramente nel corso della sosta e la Lvpa arriverà alla sfida di domenica con la giusta fame e determinazione. Componenti che non mancano di certo al capocannoniere della prima parte di stagione dei castellani, un Antonio D’Angelo che non vede l’ora di tornare ad esultare ed a far esultare i sostenitori amaranto oro. “In questo periodo abbiamo lavorato sodo e di fatto non possiamo definirlo come una sosta vera e propria. Abbiamo avuto tempo per parlare, capire e lavorare su quello che è mancato soprattutto nelle ultime tre partite che non hanno portato nessun punto. La gara con la Tivoli deve essere un punto di partenza per ritornare a fare di nuovo bene, dobbiamo riprendere ciò che abbiamo perso per strada nelle ultime uscite. Riguardo noi attaccanti, la squadra con l’aiuto dello staff ci sta facendo lavorare molto sulla finalizzazione, noi ci stiamo impegnando per migliorare sempre di più. Mi aspetto che il gruppo dia una risposta importante, abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. I miei obiettivi personali sono sempre di dare il massimo e di migliorare quello fatto precedentemente. Quelli di squadra sono cercare di fare più punti del girone di andata perché siamo in grado di farlo, poi vedremo dove saremo arrivati a fine anno”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]