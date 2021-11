Lupa Frascati, le parole di Costantini "Dedico il gol a mia moglie e mia figlia"

E' stato il match winner della vittoria importantissima con il Terracina Andrea Costantini, che commenta così il suo gol decisivo. "Beh il vizietto ce l’ho, lo scorso anno ne ho fatti 11 al Monterosi, anche se il mio record è 13 con il Pomezia, ma all’epoca giocavo centrocampista centrale.Cerco sempre di farmi trovare pronto, mi piace sentirmi importante per la squadra e sapere che gli altri possono contare su di me, l’importante è che il gol sia servito alla squadra per ottenere la vittoria". Il capitano della Lupa dice la sua anche sull'andamento della gara. "è stata una partita molto dura, simile a quella di Itri, contro una squadra aggressiva e organizzata. Il vento è stato decisivo e noi siamo stati bravi a segnare quando eravamo a favore di vento nel primo tempo, abbiamo anche creato palle gol importanti con De Vita che ha preso una traversa. Non ricordo grandi parate di Matteo Santi, siamo stati molto compatti, abbiamo giocato da grande squadra". In chiusura, il capitano dedica il gol "a mia moglie e mia figlia che ieri sono venute a vedermi, devo dire che hanno scelto la giornata giusta per venire a vedermi...(sorride ndr)".