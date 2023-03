Lupa Frascati, le parole di Chiappara "Con la Palmese sarà decisiva"

Dalle parti dell’VIII Settembre si respira aria di big match. Domenica pomeriggio a Frascati approderà la Palmese per una super sfida che la Lvpa non vuole farsi scappare. Diversi i motivi che spingono i castellani a volersi intascare i tre punti, sia perché la vittoria manca da qualche settimana sia per restare in corsa per qualcosa di più della salvezza. La posta in palio è perciò alta, per entrambe, lo sa bene il tecnico amaranto oro Roberto Chiappara consapevole delle difficoltà che i suoi potranno incontrare e dell’importanza di uscire dalla sfida con un buon risultato. “Ci attende una partita complicata, difficile, contro una squadra che è quarta e che sta facendo un ottimo campionato – esordisce il mister della Lvpa -. L’esito della gara dipenderà tantissimo da noi e questo è positivo, nel corso della stagione abbiamo visto che siamo in grado di determinare, nel bene o nel male, il risultato finale. Ultimamente abbiamo rallentato ma credo sia anche fisiologico. Abbiamo sbagliato in toto l’ultima partita in casa, probabilmente la peggiore complessivamente, ma siamo andati ad Aprilia offrendo una prestazione importante. La reazione della squadra mi fa ben sperare in vista della Palmese”. Proprio nell’ultima trasferta il tecnico ha dovuto fare i conti con qualche assenza, ma chi è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto: “Abbiamo una rosa completa – prosegue Chiappara -, e nel corso del campionato tutti si sono ritagliati uno spazio. Nell’ultima partita abbiamo cambiato qualcosa ma per chi ha giocato è stata un’opportunità cercata e sfruttata. Abbiamo tanti giovani che si allenano bene e che hanno bisogno di sostegno. E’ giusto e meritato che giochino sapendosi creare la propria chance. Per domenica recuperiamo qualcosa ma non siamo in emergenza”. Tornando all’importanza del match con i campani, Chiappara in conclusione la definisce spartiacque: “E’ evidente che sia una partita estremamente importante contro una squadra che ci è davanti. Perdere vorrebbe dire complicare le cose e noi abbiamo l’obbligo di fare bene anche perché non siamo ancora matematicamente salvi. Sarà decisiva per le nostre ambizioni e per delineare il nostro obiettivo”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]