Lupa Frascati, le parole di Chiappara "Ci giochiamo tanto"

L’VIII Settembre si prepara a vivere una domenica che potrebbe risultare storica. La Lvpa Frascati andrà infatti a giocarsi quel quinto posto che vorrebbe dire accesso alla post season, ma tra essa e i play off c’è un Cassino che sta lottando per lo stesso identico obiettivo e la gara tra Casertana e Palmese, con quest’ultima attualmente con due punti di vantaggio su castellani e ciociari. La posta in gioco è altissima, ma comunque andrà resterà una stagione importante e sotto tanti punti di vista. Ne è consapevole la squadra e mister Roberto Chiappara che, ovviamente, si augura per i propri ragazzi l’epilogo più bello. “Domenica ci giochiamo un posto al sole – dichiara il mister -. Ma a prescindere dall’esito della gara mi preme sottolineare la stagione che dall’inizio abbiamo vissuto. Il mio pensiero è per i ragazzi e per la società tutta. Ovvio che il risultato è l’unica cosa che conta e mi hanno sempre insegnato questo, ma sin da oggi posso dire di essere onorato di allenare un gruppo del genere, che ha sempre dimostrato dedizione e sacrificio per il lavoro allenandosi al massimo ogni giorno. L’importanza della partita con il Cassino è sotto gli occhi di tutti, e mi fa piacere arrivare all’ultima di campionato potendoci giocare ancora questo obiettivo. La stiamo preparando solo per vincere, in casa spesso abbiamo disputato ottime partite e sono contento di giocarmela qui. Sarà una gara come detto decisiva contro una squadra che avrà il nostro stesso obiettivo. Chi avrà più voglia, più fame, chi vincerà più duelli la spunterà. Sarà bello giocarcela e noi siamo pronti e consapevoli del campionato svolto. Non sarà il risultato di questa partita a farmi cambiare idea sulla squadra. Arrivare ai play off sarebbe il giusto premio per i ragazzi e per il club, che è stato la nostra arma in più”. Come detto, il destino non dipenderà soltanto dalla Lvpa ma anche dall’esito della gara di Caserta. In merito Chiappara afferma: “Voglio riservare le attenzioni soltanto a noi. Sappiamo di dover vincere per raggiungere l’obiettivo, se non ci riusciremo sarà inutile pensare a qualsiasi altro discorso”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]