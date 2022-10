Lupa Frascati, le parole di Casagrande "Siamo sulla buona strada"

La vittoria con la Casertana ha dato fiducia alla Lupa Frascati, chiamata a ripetersi contro il Portici. Una sfida importante per il portiere della squadra frascatese Nicolò Casagrande. “Inizio con l’analizzare il nostro momento che è più che positivo. Abbiamo ottenuto due risultati utili consecutivi e ci servivano sia per la classifica che a livello di morale. Sono sicuro che ci aiuteranno ad affrontare la partita di domenica con il Portici. Abbiamo incontrato delle difficoltà nel corso delle prime partite in cui la squadra, essendo nuova, ha avuto bisogno di trovare la sua dimensione. Adesso ci siamo messi sulla buona strada ma domenica affronteremo una squadra ostica, la conosciamo e la conosco bene avendola affrontata tre anni fa. So che carattere hanno e la fame di punti che avranno a Frascati. Nonostante la grande vittoria di Caserta non dobbiamo abbassare la guardia ma continuare a proporre il nostro gioco e provare a fare punti”. Il portiere della Lupa ha passato la scorsa stagione alla Giana Erminio in Serie C. “Ho vissuto un’esperienza formativa bellissima, sono cresciuto molto soprattutto come persona. Ad oggi, che posso confrontarmi anche con ragazzi più piccoli di me, mi sento di potergli dare dei consigli. Ho la fortuna di essere allenato da due persone fantastiche come mister Chiappara e mister Onorati, mi supportano e lavorano quotidianamente per migliorare la persona e il calciatore”.