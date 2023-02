Lupa Frascati, le parole di Avellini "Vogliamo rialzarci subito"

Un altro weekend bussa alle porte e in casa Lvpa Frascati ci si prepara per la trasferta campana di Portici. Roberto Chiappara e tutto lo staff la stanno preparando nei minimi particolari come per tutte le domeniche, dando seguito al lavoro che finora ha prodotto 38 punti in 24 partite. Un bottino, senza dubbio ottimo, che permette alla Lvpa di toccare quasi la salvezza con larghissimo anticipo ed anzi, la mantiene quinta in piena zona play off. La sconfitta con la Casertana è stata analizzata e digerita, adesso serve ripartire in fretta ad iniziare proprio dall’ostico match con i biancoblù: “Arriva una partita molto importante – dichiara l’esterno Luca Avellini -, veniamo dalla sconfitta con la Casertana e vogliamo subito rialzarci. Per farlo abbiamo bisogno di un’altra ottima prestazione (come quella di domenica scorsa) per cercare di portare a casa i tre punti. Una partita importante che stiamo preparando bene e che vogliamo affrontare nel migliore dei modi. Sappiamo che la trasferta sarà difficile, come d’altronde lo sono tutte, ma cercheremo di dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Mi aspetto una gara difficile ma se scendiamo in campo con la testa giusta e la voglia di vincere possiamo dare filo da torcere a chiunque”. Il classe 2003 è arrivato a dicembre e si sta adattando sempre meglio ai meccanismi della squadra di mister Chiappara. In merito afferma: “Sono arrivato a dicembre ma mi sono trovato bene fin da subito, con i compagni e con lo staff. Mi aspetto un finale di stagione molto bello ma soprattutto importante, sia per me che per la squadra al di là di chi scenda in campo nell’undici titolare, perché come detto prima se andiamo in campo con la testa giusta possiamo impensierire qualsiasi avversario. Siamo un bel gruppo, possiamo fare grandi cose”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]