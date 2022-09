Lupa Frascati, le parole del match winner Flores "Cavalchiamo quest'entusiasmo"

Gioisce Kayro Flores Heatley, attaccante classe 1998 che ha sbloccato il match contro la Vis Artena poco dopo il suo subentro regalando alla Lupa Frascati la vittoria. “Abbiamo finalmente trovato la vittoria. Tre punti molto importanti che sono arrivati in ritardo, perché secondo il mio punto di vista potevano essere raccolti già nelle gare precedenti. È stata la partita che avevamo preparato durante la settimana, da parte nostra azzeccata dal punto di vista dell’atteggiamento e del gioco. Abbiamo creato più situazioni potenzialmente da gol. Negli ultimi minuti ho trovato questo sigillo nato da una bella azione di squadra, mantenendo poi il vantaggio fino al triplice fischio. Prima di entrare in campo il mister come sempre mi ha spronato e incoraggiato a dare tutto anche se per pochi minuti. Sono contentissimo di questa vittoria perché finalmente la squadra e lo staff si prendono gli elogi che meritato. Ora bisogna cavalcare l’entusiasmo ma rimanendo con i piedi per terra, visto che siamo soltanto all’inizio del percorso e tra pochi giorni si gioca ancora. Sono arrivato in squadra un mese fa e mi sono ritrovato in un ambiente bellissimo, in un gruppo voglioso che mi ha accolto benissimo e guidato da uno staff e da una dirigenza più che competenti. Il nostro obiettivo è quello di migliorarci partita dopo partita dimostrando quanto valiamo. Sono convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.