Lupa Frascati, la tristezza di Sabelli "Con l'Atletico Uri due punti persi"

Un’ultima domenica dai sapori contrastanti è stata quella vissuta dalla Lvpa Frascati. Il punto conquistato in trasferta sul campo dell’Atletico Uri è il frutto di un grandissimo primo tempo e di una ripresa in cui sei minuti di blackout sono costati ai castellani la rimonta dei sardi. Alla fine il 2-2 può accontentare ma anche scontentare entrambe. Sul fronte Lvpa, con un successo si sarebbe portata a –4 dalla vetta ma il pareggio ottenuto dà comunque continuità agli ultimi risultati e mantiene gli amaranto oro in piena zona play off. A fare il punto sulla prestazione offerta al Martinez è l’autore del vantaggio, Piergiorgio Sabelli, ieri tornato nel suo ruolo prediletto. “Il primo tempo è stato quasi perfetto, abbiamo pressato alto giocando come sappiamo, abbiamo creato ed eravamo compatti. Soprattutto siamo stati bravi a non farci creare delle difficoltà sapendo le caratteristiche della squadra avversaria. Cosa che nel secondo tempo, abbassandoci un po' troppo e senza la cattiveria del primo, abbiamo concesso loro facendoli rientrare in partita. A posteriori, per come si era messa, sono due punti persi, ma analizzando il momento, analizzando la trasferta può anche essere un buon punto. C’è rammarico e dispiacere ma non preoccupazione, anche se la rabbia e il nervoso di aver perso per strada qualcosa ce le porteremo fino a sabato. La gara con la Casertana (prossimo grande avversario ndr) capita a pennello e credo sia la partita più bella da giocare, in queste sfide non si deve aver paura e noi dovremo avere la consapevolezza che arriviamo da cinque risultati utili. Perciò ce la giocheremo a viso aperto, secondo me se scendiamo in campo come sappiamo la metteremo in grossa difficoltà. Sicuramente ci sarà impegno e sacrificio, queste sono le partire che si aspettano con ansia. Ce la giocheremo con il sorriso e con la serenità che ci contraddistingue. Poi quel che viene, se sarà positivo, ci metterà in una situazione di assoluta tranquillità e chissà, perché non guardare ancora più in alto…”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]