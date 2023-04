Lupa Frascati, la carica di Ferraro "Vogliamo i playoff a tutti i costi"

Quattro partite per completare la regular season e per la Lvpa Frascati saranno altrettante finali. Il piazzamento nella griglia play off i castellani dovranno sudarselo non poco ad iniziare dalla trasferta in Sardegna contro la COS Sarrabus Ogliastra, passando poi dalle sfide terribili contro Paganese, Sorento e Cassino. Un vero e proprio tour de force attende dunque gli amaranto oro di Roberto Chiappara che però dovranno ragionare di partita in partita. La prossima, come detto, è in casa della compagine di Francesco Loi che sta lottando invece per mantenere la categoria. A fare il punto in casa Lvpa è l’esterno Tommaso Ferraro. “Diciamo che la breve sosta ci ha permesso di ricaricare le batterie per poter affrontare al meglio questo finale complicatissimo di campionato. Sono rimaste quattro partite decisive da dover affrontare al meglio delle nostre capacità, in modo tale da poter raccogliere i risultati per i quali stiamo lavorando duramente da luglio. Sappiamo che ci aspetta una partita complicata in Sardegna contro la COS ma sono sicuro che l’affronteremo al massimo delle nostre possibilità. La vetrina play off è uno stimolo importante per ognuno di noi, li vogliamo raggiungere a tutti i costi”.