Lupa Frascati, l'amarezza di Sabatini "Non raccogliamo quanto seminiamo"

La grande partita di Sartor ha consegnato la vittoria all'Arzachena contro la Lupa Frascati nell'ultimo incontro di Serie D, lasciando la squadra laziale con l'amaro in bocca. A parlare della sfida è del momento della Lupa è l'esterno Davide Sabatini. “Sicuramente sapevamo che quella di ieri non sarebbe stata una partita facile, abbiamo avuto solo due giorni per prepararla ma conoscevamo bene le insidie della gara. Sapevamo di affrontare una squadra forte e ci tenevamo a far bene dopo la vittoria di mercoledì contro l’Artena. È stata una partita equilibrata ma purtroppo non siamo riusciti a portare a casa punti nonostante la buona prestazione. Sicuramente far gol fa sempre piacere, però baratterei volentieri il gol con i punti. La squadra è giovane ma ha qualità importanti, anche lo staff è di primo livello e la società è solida. Purtroppo non stiamo raccogliendo tutto ciò che prepariamo in settimana ma sono sicuro che continuando a lavorare così ci toglieremo soddisfazioni. Già da domani torneremo in campo per preparare al meglio la partita di domenica con l’Uri, sarà una sfida diversa rispetto a quella con l’Arzachena ma comunque sempre insidiosa. Giochiamo in casa e dovrà essere assolutamente uno stimolo in più per fare bene e fare punti”.