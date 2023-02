Lupa Frascati, il rammarico di Armini "Con la Casertana risultato bugiardo"

La Lvpa Frascati è uscita dal campo sconfitta ma non ridimensionata. La prestazione contro la Casertana di sabato scorso è stata all’altezza da parte dei ragazzi di mister Chiappara che, come già accaduto anche altre volte nel corso di questa stagione, non hanno raccolto quanto seminato. L’aver messo alle strette per buona parte del match una delle squadre più attrezzate del girone G conferma però che la Lvpa può giocarsela con chiunque e che il lavoro settimanale dello staff amaranto oro è ben visibile. Ma non sempre i risultati coincidono con le prestazioni e sabato ne è stata l’ennesima riprova. Nell’ultimo quarto d’ora Chiappara ha provato a rimescolare le carte mandando in campo tutti gli attaccanti, tra cui anche il giovanissimo Yuri Armini: “Abbiamo avuto sicuramente un atteggiamento positivo – dichiara il classe 2005 -, il risultato è bugiardo contro una squadra pretendente alla vittoria del campionato. Ringrazio il mister che mi ha inserito nella gara, mi sta facendo crescere molto sia sotto il profilo calcistico che sotto profilo personale”. Focalizzando l’attenzione sul calciatore, Armini sta proseguendo l’ottimo percorso di crescita con il club castellano potendo apprendere consigli preziosi dai giocatori più esperti che a loro volta lo coccolano il giusto, così come tutto lo staff che sa di poter forgiare un ottimo elemento su cui fare affidamento oggi e in futuro: “Quest’anno – prosegue l’attaccante - allenarmi con la prima squadra, con calciatori forti e più grandi di me e che hanno fatto anche categorie maggiori, è una fortuna enorme. Sto imparando tante cose nuove. In generale, a Frascati mi sto trovando davvero bene, ormai è il mio terzo anno qui. Questa è una società con grandissime ambizioni e con un grande progetto. Per il finale di stagione spero che riusciremo a centrare tutti i nostri obiettivi e a toglierci tante soddisfazioni”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]