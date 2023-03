Lupa Frascati, i rimpianti di D'Angelo "Con maggiore attenzione potevamo portare a casa i 3 punti"

Sbarcare ad Aprilia per ripartire era l’obiettivo della Lvpa alla vigilia della trasferta al Quinto Ricci. E i ragazzi di mister Chiappara ci sono riusciti, anche se parzialmente, tornando a casa con un punto frutto dell’1-1 maturato nel corso del match. La Lvpa è salita così a quota 40 agganciando il Cassino in quinta posizione a quattro lunghezze dalla Palmese, prossima avversaria. Il vantaggio locale di Murgia è stato pareggiato da Antonio D’Angelo con il bomber amaranto oro che si è fatto trovare pronto nel momento del bisogno. “Ieri abbiamo disputato un’ottima gara - esordisce l’ex Nola -, su un campo in cui è difficile fare punti. L’approccio alla partita è stato buono, ma purtroppo in questo periodo nonostante creiamo tanto alla prima occasione avversaria veniamo puniti. Conosciamo però i nostri mezzi e il gol preso è stata una scintilla in più per provare a riprenderla. Siamo andati in svantaggio per un episodio, con maggiore attenzione potevano portare a casa l’intero bottino”. Ieri D’Angelo è stato schierato in coppia con il giovanissimo Armini: “Yuri (Armini ndr) - prosegue l’attaccante - è un giovane importate che può crescere ancora tanto come già sta facendo. Noi ci alleniamo insieme, ci conosciamo, quindi non è cambiato molto dalle altre partite. Siamo tutti giocatori importanti e pronti all’evenienza. Da parte mia cerco di dare sempre il massimo per raggiungere l’obiettivo prefissato il prima possibile”. Proprio in merito agli obiettivi, i play off restano a portata di mano: “Ragioniamo domenica dopo domenica cercando di fare più punti possibili. La prossima partita con la Palmese la prepareremo come tutte le altre, lavorando sodo durante la settimana ascoltando i consigli del mister e dello staff. Il mister mette le sue idee in campo, abbiamo una rosa ampia e pronta nel momento in cui ognuno viene chiamato in causa”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]