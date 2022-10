Lupa Frascati, le parole di Frosali "Abbiamo potenzialità enormi"

Sulle ali dell’entusiasmo, la Lvpa Frascati sta affilando gli artigli in vista della trasferta “terribile” di Caserta. Domenica pomeriggio capitan Frulla & Co. Saranno infatti impegnati in casa della compagine di Parlato, una delle candidate alla vittoria finale del girone G e reduce dal roboante 1-4 in casa del Real Monterotondo Scalo che ha proiettato i campani a -2 dalla vetta. Ma l’ultima giornata ha messo in evidenza anche una grande Lvpa. Il 3-0 rifilato all’Atletico Uri ha dato slancio ai ragazzi di mister Chiappara, il morale si è alzato e gli amaranto oro sono pronti a ripetersi anche contro la Casertana. “Penso che la prestazione ed il risultato di domenica – dichiara il forte difensore Francesco Frosali - ci abbiano dato quella consapevolezza dei nostri mezzi e quella fiducia e la tranquillità per lavorare bene in settimana per preparare al meglio con tutto lo staff questa importante partita contro una delle candidate a vincere il campionato. Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra forte e che al minimo errore potrebbe punirci. Quindi dovremmo fare una partita attenta sotto tutti i punti di vista ma consapevoli che anche noi gli potremmo creare delle difficoltà. Sarebbe bello uscire da Caserta con i tre punti...”- In Frosali il tecnico della Lvpa ha individuato subito un leader tanto da affidargli la fascia di capitano in assenza di Frulla. Sicuramente un punto di riferimento per i più giovani e per tutta la squadra: “Per quanto riguarda il mio ruolo sono molto contento e orgoglioso di essere vice-capitano di questo gruppo fantastico. Secondo me abbiamo delle potenzialità enormi e dei margini di crescita impressionanti”.

[comunicato stampa Lupa Frascati]