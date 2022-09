Lupa Frascati e Football Club Frascati insieme alla “Festa dello Sport” organizzata dal Comune

Frascati (Rm) – E’ partito il secondo anno di collaborazione in stretta sinergia tra la Lupa Frascati e il Football Club Frascati che, “unite sotto un unico tetto”, hanno partecipato al tradizionale evento della “Festa dello Sport” organizzato dal Comune di Frascati nella sempre affascinante cornice di Villa Torlonia. Le società calcistiche tuscolane hanno allestito un loro stand per tutta la durata dell’evento (sia nella parte mattutina che in quella pomeridiana), fornendo informazioni utili a tutti i curiosi che si sono avvicinati e mettendo in piedi anche qualche piccola dimostrazione tecnica. Una giornata importante che ha confermato la linea progettuale condivisa delle due società, come spiega il direttore generale del Football Club Frascati Claudio Laureti: “La proprietà ha avviato un progetto calcistico molto ambizioso e di grande prospettiva per la città e non a caso l’amministrazione comunale ha sposato questa linea. A tal proposito, ci ha fatto molto piacere la visita al nostro stand da parte della sindaca Francesca Sbardella, del consigliere delegato allo Sport Riccardo Tomei e del fiduciario del Coni per la città di Frascati Sergio Sacchetti. Il movimento calcistico di Frascati oggi può contare su una prima squadra in serie D e una in Prima categoria, ben 18 squadre nel settore giovanile agonistico e oltre 300 bambini di Scuola calcio che ormai da tempo ha raggiunto la “certificazione” Elite. Numeri che testimoniano la bontà del lavoro portato avanti in questi mesi e anche la buona sintonia che si è creata tra le varie componenti all’interno delle nostre due società”. Il direttore generale fa un’ulteriore considerazione riguardo l’evento della “Festa dello Sport”: “A nome mio e di tutta la società volevo rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i tecnici, i dirigenti e i componenti dello staff che hanno presenziato o semplicemente sono passati per un saluto in occasione della bellissima giornata di domenica. Abbiamo accolto con piacere le richieste di informazioni o i semplici saluti delle tantissime persone presenti a Villa Torlonia, ma ora ci siamo già rituffati nelle nostre attività ordinarie perché la stagione calcistica 2022-23 sta per entrare nel vivo”.