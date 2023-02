Lupa Frascati, le parole di Casagrande "Ci stiamo compattando ancora di più"

Nelle ultime due uscite di campionato la Lvpa Frascati ha ritrovato lo smalto che l’aveva contraddistinta nella parte centrale del girone d’andata. Il 4-0 al Pomezia e lo 0-1 in casa della Vis Artena hanno ridato slancio ai ragazzi di Chiappara tornati nella balconata ad alta quota della classifica del girone G. Oltre al gioco, la Lvpa ha ritrovato anche la propria solidità difensiva, come detto nelle ultime due partite non ha subito gol ed anche questo è un buon motivo per guardare con grande ottimismo ai prossimi appuntamenti ad iniziare dall’Arzachena domenica pomeriggio. Come ci arriva la compagine amaranto oro lo spiega proprio l’estremo difensore, Nicolò Casagrande: “Intanto siamo contenti delle ultime due vittorie, ma come dice il mister non siamo ancora guariti del tutto dal periodo no che abbiamo avuto. Stiamo ringranando, ci stiamo compattando ancora di più per uscirne definitivamente. Arriviamo alla partita di domenica sicuramente più fiduciosi rispetto al periodo di dicembre-gennaio, la stiamo preparando bene sperando di metterci in tasca un buon risultato considerato che sarà uno scontro diretto in chiave play off”. Contro la Vis Artena è arrivato l’ottavo clean sheet in campionato, il decimo totale compresa la Coppa: “Siamo una grande famiglia – prosegue Casagrande -, c’è un grande rapporto tra me, l’altro ragazzo Matteo Palmieri e mister Onorati. Ma come lavoriamo bene tra noi lavoriamo bene a livello di squadra con tutto il reparto difensivo, il centrocampo e gli attaccanti che sono i primi difensori. Speriamo di mantenere questa solidità fino alla fine”. Quello di aumentare l’imbattibilità della propria porta è sicuramente un obiettivo del giovane portiere: “Due anni fa con il Trastevere feci quindici clean sheet, spero almeno di ripetermi e se possibile migliorarmi”.

[ufficio stampa Lupa Frascati]