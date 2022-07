Lupa Frascati, arriva un nuovo attaccante

Ingaggio di alto profilo nel settore offensivo della LVPA Frascati, ha firmato Yuri Senesi. Il calciatore nativo di Genzano, classe 1997, torna in Serie D per sposare il progetto LVPA dopo oltre 100 presenze fra i professionisti, divise fra Picerno, Vibonese, Cavese, Venezia (in Serie B) ed Olbia. In C Senesi c'era arrivato dopo due grandi stagioni al Cynthia, quando fra il 2014 e il 2016, appena maggiorenne, mise a segno sei reti. Otto le reti messe a segno negli anni da professionista. Senesi è un esterno d'attacco veloce e imprevedibile, abile sia sotto porta che nell'ultimo passaggio.