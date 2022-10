Lupa Frascati, annunciato il nuovo presidente

La Lvpa Frascati aggiorna il proprio organigramma dirigenziale. La società è lieta di ufficializzare Francesco Manzo come nuovo Presidente amaranto oro ringraziando al tempo stesso Alessandro Rocca per l’ottimo lavoro svolto nel corso del suo mandato. Con la nomina di Francesco Manzo la società compie un altro passo importante per il presente e soprattutto per il futuro del club. “Questa è la conseguenza più logica per me essendo da tre anni il proprietario di questa “nuova” Lvpa – dichiara Manzo -. Ringrazio moltissimo il mio amico Alessandro Rocca per aver interpretato al meglio questo ruolo nel recente passato. Il club sta crescendo ed è giusto che adesso sia io ad assumerne la presidenza. Il messaggio che mando è chiaro: la Vulcanica vuole far crescere la società sempre di più! Ci batteremo su più fronti con tantissima voglia di fare calcio e di portare la Lvpa Frascati a grandi livelli”.

[comunicato stampa Lupa Frascati]