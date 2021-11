Lupa Frascati, al via il trofeo New Energy

La LVPA Frascati e il FC Frascati sono orgogliosi di presentare il primo Trofeo New Energy. Il trofeo, riservato alla Scuola Calcio, si giocherà nella giornata di Mercoledì 8 Dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione. Riservato ai Pulcini 2011, il Torneo vedrà ben sette società affrontarsi in gironcini all’italiana, semifinali e finali. Invitate al Torneo, oltre a LVPA e Football Club Frascati, sono Arezzo (che scenderà in campo con due rappresentative), Colonna, Tor Lupara, Atletico Lodigiani e Atletico Monteporzio. L’inizio del Torneo sarà alle ore 9:00, previsto pranzo per tutti e premiazioni finali. Andrea Borsa, responsabile della Scuola Calcio della LVPA, dichiara: «Il Torneo è un appuntamento importante sia per noi che per i ragazzi, che potranno divertirsi affrontando squadre

di livello in un contesto a loro familiare, quello dello Stadio VIII Settembre. Siamo felici di poterlo organizzare e di ospitare tutte le squadre invitate, e ringraziamo lo sponsor New Energy per averci permesso di organizzare tutto ciò».

Gli fa eco Lorenzo Marcelli, responsabile della Scuola Calcio del Football Club Frascati: «È una bellissima iniziativa, il primo Trofeo targato New Energy sarà difficile da dimenticare. Abbiamo invitato le società più legate alle nostre società con cui abbiamo ottimi rapporti, è davvero una bella iniziativa per far giocare e divertirsi i bambini in un giorno di festa».

(dall'ufficio stampa della Lupa Frascati)