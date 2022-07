Lupa Frascati, nuovo rinforzo per la porta

Nicolò Casagrande ha firmato l’accordo che lo legherà alla LVPA Frascati per la stagione 2022/2023. Con l’ingaggio di Casagrande la LVPA mette il primo tassello in porta dopo le partenze di Santi e Iali. Casagrande, classe 2002, permetterà a mister Chiappara di contare su uno slot under, affidandolo però a un calciatore con già tre anni di esperienza fra i grandi. Cresciuto nella Vigor Perconti, Casagrande ha esordito a 17 anni in Serie D con il Trastevere,

guadagnando 30 presenze in due anni prima di essere notato dalla Giana Erminio, che lo ha tesserato nell’ultima stagione di Serie C. Arriva alla LVPA a titolo definitivo.

[comunicato ufficiale Lupa Frascati]