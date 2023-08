Lukaku-mania: le reazioni social sulla trattativa per Big Rom alla Roma

Non è ufficiale, la trattativa è nel vivo ma fra i tifosi romanisti è già scoppiata la Lukaku-mania. Quando i Friedkin si muovono in prima persona è perché si fa sul serio e i tifosi giallorossi sognano Big Rom e anche lo scudetto.

L’attesa

Oggi è il giorno dell’attesa. “C’è chi aggiorna continuamente e chi mente”, “Io che scrollo senza sosta in cerca di notizie” scrivono in molti impazienti di sapere quel che sarà del possibile super colpo di mercato della Roma e dell’intera Serie A. “Signori miei oggi non è un giorno qualsiasi, oggi è il giorno. Preghiamo tutti insieme”. Il tifoso della Roma crede nell’arrivo di Big Roma e infatti sono state quasi 4mila le persone che hanno seguito su flightradar l’aereo che ha portato Tiago Pinto e Ryan Friedkin a Londra per la trattativa augurando un “Buon Lukaku day a tutti”.

Lukaku-mania

Sui social non si parla di altro. Lukaku alla Roma ha mandato in estasi i tifosi giallorossi che sognano la coppia d’oro d’attacco fra Big Rom e Dybala. “Nel nostro campionato Lukaku fa la differenza”, “Sta per succedere DyLu” e ancora la “Roma si è fatta uno squadrone con Lukaku, Dybala e Abraham”, “Chi ha in Italia un attacco Lukaku-Dybala? Nessuno”. Se lo scudetto è per i sognatori, l’obiettivo minimo è il quarto posto: “Con Lukaku non esiste su questo pianeta che la Roma fallisca ancora la qualificazione in Champions League”. Impazziscono i meme di Lukaku alla Batistuta che festeggia lo scudetto con Dybala e Pellegrini. Qualcuno invece pensa ai “poveri” Solbakken e Azmoun che con l’arrivo di Big Roma finiranno nel dimenticatoio e qualcun altro ai tifosi della Lazio. Infatti riferendosi a Jordan Lukaku, fratello di Romelu, Simone scrive: “Comunque è vero sono sempre i primi in tutto. Sono loro ad aver portato prima Lukaku a Roma”.

Su Lukaku è intervenuto pure Zibi Boniek che ha tweetato: “Friedkin a che ora arriva Big Rom?” facendo impazzire i tifosi giallorossi.

I tifosi delle altre squadre

Se il popolo romanista già festeggia e si prende beffa dell’Inter e di Marotta e del suo desiderio di vedere in nerazzurro la coppia Lukaku-Dybala, i tifosi dell’altra squadra sviliscono in possibile colpo della Roma. “Perché noi non facciamo questi colpi?” scrive sui social un tifoso laziale preoccupato dall’arrivo di Lukaku. Altri biancocelesti invece puntano a guardare in casa propria: “Pensate che loro siano da scudetto? Di calcio capite poco, guardiamo in casa nostra con equilibrio e allo stadio” e ancora “Ricordatevi che le cose grandi si fanno senza figurine” proprio su questo tema interviene un altro utente: “La Lazio sta costruendo una squadra mentre la Roma sta ammucchiando figurine alcune molto sbiadite…ma detto questo Lukaku mi fa rosicare un botto”. Un tifoso dell’Inter scrive: “Prima voleva l’Inter, poi la Juve. Ora avendo perso tutti i bus non gli resta che un club secondario e magari scrive alla Lazio”, un bianconero chiama alla sveglia Giuntoli.

