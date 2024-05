Lukaku gol e addio alla Roma? Dipende da Gasperini

Il gol contro il Genoa potrebbe essere stato l’ultimo di Romelu Lukaku con la maglia della Roma. L’attaccante salterà sicuramente l’ultima giornata contro l’Empoli e il suo futuro in giallorosso è legato al finale di stagione dell’Atalanta che determinerà il destino europeo della squadra di De Rossi.

Lukaku come Montella e Batistuta

Un colpo di testa di forza che ha matematicamente regalato alla Roma la qualificazione in Europa League e la speranza di sognare la Champions League. Così Lukaku ha finito la sua stagione visto il giallo da diffidato rimediato nell’esultanza che lo costringerà a saltare l’ultima partita. Con la rete al Genoa, Big Rom sale a quota 21 gol stagionali (13 in Serie A, 7 in EL, 1 in CI) eguagliando il record di marcature di Montella e Batistuta al loro primo anno alla Roma. Tanti gol anche se mai arrivati in un big match (1 gol al Napoli e uno alla Juve, ndr), vera macchia della stagione del belga spesso assente ingiustificato nelle partite pesanti.

Il futuro

Lukaku è arrivato alla Roma in prestito dal Chelsea. I Blues non puntano più da tempo sul belga ma non intendono regalarlo. Nonostante gli ottimi rapporti fra i club, i londinesi non intendono rinnovare il prestito di Big Rom e accetteranno solo un trasferimento a titolo definitivo intorno ai 40 milioni di euro. Cifra proibitiva per le casse giallorosse a meno che non arrivi l’auspicata qualificazione alla prossima Champions League.

Dipende dall’Atalanta

La permanenza di Lukaku alla Roma dipende dunque dall’Atalanta. Infatti col sesto posto matematico la squadra di De Rossi può ancora sognare la qualificazione in Champions a patto che si verifichino determinate condizioni. La prima è che la Dea batta il Bayer Leverkusen (campioni di Germania, imbattuti fino ad oggi che hanno eliminato proprio i giallorossi in semifinale) nella finale di Europa League a Dublino. La seconda è che i nerazzurri di Bergamo termino il campionato al quinto posto senza superare Bologna e Juventus. La squadra di Gasperini oltre all’ultima giornata dovrà recuperare a campionato finito (scelta della Lega che ha fatto infuriare la Roma) la sfida contro la Fiorentina, rinviata per la tragica scomparsa del dirigente della Viola, Barone.