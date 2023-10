Lukaku, che flop a San Siro

Trasferta a San Siro da dimenticare per la Roma e specialmente per Romelu Lukaku. I giallorossi sono stati dominati dall’Inter e il ritorno nella sua ex casa per Big Rom è stato un vero e proprio incubo, iniziato già prima della partita.

I fischi e l’indifferenza

Alcuni dei 30mila fischietti vietati, sono riusciti ad entrare al Meazza e sono serviti ai tifosi interisti per fischiare Lukaku ad ogni tocco di palla, o meglio tentativo, da parte dell’attaccante. Una colonna sonora che ha accompagnato il belga già dal riscaldamento. Se i suoi ex tifosi hanno accolto con fischi e insulti il loro ex beniamino, i suoi ex compagni invece hanno usato l’arma dell’indifferenza. Durante la stretta di mano di inizio partita Big Rom ha provato un timido abbraccio a Lautaro che dal canto suo non l’ha nemmeno guardato in faccia, così come Barella.

La partita di Lukaku

I novanta minuti più recupero di Lukaku sono stati una totale agonia. Il belga cancellato dalla partita da Acerbi, si è fatto vedere poco e non ha potuto contare sull’assistenza dei compagni concentrati soltanto su una fase ultra difensiva e tanti lanci sballati in avanti. Per Big Rom nemmeno un tentativo verso la porta di Sommer. Nel post gara tutto l’ambiente Inter ha poi evitato qualsiasi commento sull’attaccante. Ritorno a San Siro da dimenticare.

Gli sfottò

Lukaku con la sua prestazione è stato protagonisti di diversi meme di molti utenti sui social. “Domani è halloween ma il fantasma di Lukaku a San Siro è apparso ieri sera” si legge ma i più gettonati però sono quelli relativi ai fischi. “Lukaku ha toccato così pochi palloni per evitare i fischi” oppure “Non possno fischiarti se non tocchi mai la palla”. I tifosi nerazzurri si godono Thuram, successore di Big Rom “Che ce frega di Lukaku noi abbiamo Thuram”, mentre i romanisti si leccano le ferite immaginando un finale diverso con i diversi assenti in campo, fra tutti Dybala.