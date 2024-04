Lukaku in crisi senza Mou. Con De Rossi latitano i gol

Contro il Lecce la Roma ha frenato perdendo terreno prezioso nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. In Salento a deludere più di tutti fra le file giallorosse è stato Romelu Lukaku che continua il suo 2024 negativo.

Lukaku a secco

Pongracic è stato, temporalmente, l’ultimo difensore a riuscire a limitare Lukaku in questo 2024. Big Rom nel nuovo anno solare sta trovando con fatica la via del gol. Per il belga sotto la gestione De Rossi le reti sono solo 4 di cui 2 in campionato (Verona e Monza in Serie A, Brighton e Feyenoord in EL, ndr), contro i 14 messi a segno con Mou in panchina. Numeri troppo bassi per il centravanti che dovrebbe trascinare la squadra nel rush finale della stagione.

Da Mou a DDR

Sicuramente ha inciso sulle prestazioni di Lukaku il cambio di panchina. La fiducia di DDR su Big Rom non è in dubbio, ma il modo di giocare del nuovo allenatore non calza a pennello per le caratteristiche dell’ex Inter. Mou aveva impostato tutto il suo (non-)gioco sul colosso belga con palla addosso e attacco della profondità. De Rossi col suo 4-3-3 chiede più coinvolgimento all’attaccante nella manovra e il baricentro più alto della squadra toglie spazio da attaccare al centravanti.

Quale futuro per Lukaku?

Nonostante il rendimento e le prestazioni in calo, il futuro di Lukaku alla Roma è un rebus risolvibile con l’ingresso in Champions League. Il belga è in giallorosso in prestito dal Chelsea, con i londinesi che hanno intenzione di liberarsi dell’attaccante ma soltanto a titolo definitivo. Opzione da scartare per le casse romaniste che potrebbero trattenere il centravanti soltanto in caso di nuovo prestito. L’alternativa al prestito e dunque all’acquisto di Lukaku da parte della Roma è l’ingresso della squadra alla prossima Champions League che vorrebbe dire 40 milioni di euro in entrata ovvero la somma richiesta dai Blues per dire addio a Big Rom.