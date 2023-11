Chi è Luka Mlakar, il bomber della Roma Primavera

Nella Roma Primavera si sta ritagliando un ruolo sempre più importante e centrale Luka Mlakar. Il centravanti sloveno sta iniziando a segnare con continuità e ora è uno dei titolari di Guidi.

Chi è

Mlakar attaccante sloveno, come il compagno di squadra Golic, classe 2006 è arrivato a Trigoria nella scorsa stagione dal Domzale per circa 300mila euro. Al suo arrivo nella Capitale ha giocato da sotto età con le formazioni. under 18 e under 17 giallorosse, assaggiando la Primavera solo dalla panchina. Situazione cambiata in questo avvio di stagione. Prima punta fisica, Mlakar è il classico attaccante da area di rigore, abile sia col destro che col mancino.

La sua stagione

Dopo un inizio di campionato ai margini in cui Guidi ha preferito Misitano, adesso Mlakar ha scalato le gerarchie. Il centravanti si è preso il posto da titolare col Monza (3-2 per la Roma) e non l’ha più lasciato trovando continuità in termini di minutaggio e gol. Contro i brianzoli, per Mlakar sono arrivati i primi gol (doppietta) in Primavera: un sinistro fulmineo dal limite dell’area, un destro dopo una progressione e recupero palla nella trequarti avversaria Rete trovata pure nel 2-0 a dei giallorossi contro il Cagliari, nel mezzo la buona prestazione contro la Juventus, con un paio di occasioni non realizzate. In totale per lui sono tre i gol in 4 partite con la Roma Primavera.

La scheda