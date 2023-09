Luiss, l'intervista a mister Stendardo "Mi piacerebbe un giorno allenare tra i professionisti"

Per l'Eccellenza Lazio è tempo di ricominciare, e alla pagina ufficiale della Luiss Calcio ha parlato Guglielmo Stendardo, ex Lazio e Atalanta e ora tecnico della Luiss in Eccellenza Lazio. Nella lunga e interessante intervista Stendardo ha fatto il punto sulla preparazione e sugli obiettivi stagionali, con un occhio anche al suo futuro.

Salve Mister, guardando non solo il campo ma anche il Progetto Luiss Calcio in generale, quali sono gli obiettivi per la nuova stagione che sta per cominciare?

“Lasciami intanto iniziare dicendo che continuo ad essere orgoglioso di rappresentare un progetto che reputo unico in Italia. Direi che siamo una realtà unica in Italia, perché con il calcio siamo in Eccellenza, un campionato altamente competitivo e avere dei ragazzi che studiano, lavorano e si preparano per il post carriera non è da tutti. Credo che l'obiettivo extra campo più importante che tutti noi ci dobbiamo prefissare come ateneo sia di lavorare per dare un esempio ai ragazzi, ai giovani. L’esempio che lo sport è importante, ma bisogna soprattutto investire nei valori che esso rappresenta e in questo caso la Luiss investe molto concretamente. Parlo di valori quali il sacrificio, il rispetto delle regole, la meritocrazia e la determinazione. Sono questi i valori fondamentali sui quali noi dobbiamo porre le basi per costruire il nostro progetto. A livello di campo il nostro obiettivo è di mantenere la categoria che ci siamo guadagnati e vogliamo difendere. Ci sono squadre più attrezzate di noi che giustamente lotteranno per salire, ma noi faremo il nostro e vedremo dove arriveremo.”

Quando hai scelto il progetto dual career ti aspettavi una così crescita esponenziale come negli ultimi anni e di vedere sempre ragazzi nuovi pronti a mettersi in gioco?

“Nel 2018, sono entrato in Luiss come Assistente alla Cattedra di Diritto dello Sport. Quindi non avevo ancora iniziato a pensare concretamente a questo progetto, poi, nel momento in cui mi hanno incluso all'interno di questo percorso, prima come calciatore e dopo come allenatore, mi sono sentito parte di qualcosa che sarebbe diventato importante. Non solo per me, ma per i giovani. Abbiamo cercato tutti insieme di migliorarci e continuiamo tutt’oggi a farlo. Ovviamente non è facile trovare degli studenti atleti che possano conciliare sport e studio a questi livelli. È un percorso che rappresenta anche alcune criticità, che dobbiamo superare e abbiamo superato in questi anni, perciò, dobbiamo continuare a farlo perché il nostro obiettivo è un processo di continua crescita, che ci ha visti partire dall'ultima categoria anni fa e che oggi ci vede partecipare in un campionato di Eccellenza, dove negli ultimi anni siamo arrivati al terzo posto facendo 60 punti e disputato una finale di Coppa Italia.”

Vi sentite pronti a ricominciare in vista di domenica?

“Qualche dettaglio da limare c’è ancora, diciamo che siamo al 90%. Ma abbiamo lavorato bene e organizzato tutto nei dettagli. A livello di organico manca qualche pedina, però domenica inizia il campionato, e dobbiamo cercare di dare il massimo.” A livello di empatia, i ragazzi ti vedono più come il loro mister o come l’avvocato che sei diventato? “Sotto diverse vesti, tra l’altro in LUISS ho anche un corso che si chiama “il Giurista entra in campo” che tratta il diritto e management dello sport. Per quanto riguarda lo sport, invece, ringrazio in primis il Presidente Abete per questa opportunità, di conseguenza, il direttore sportivo Paolo del bene ed il Prof. Di Ciommo che ha dato una spinta importante in questi ultimi due anni. Ed ovviamente il responsabile del progetto, il Dott. Leo Cisotta e tutti gli altri che compongono lo staff dirigenziale. Noi siamo innanzitutto degli amici, con i quali condividiamo tante altre cose, non solo il calcio. C'è una condivisione di tutto, delle idee e dei principi, dei valori, quindi voglio veramente ringraziarli perché mi sento orgoglioso di rappresentare un progetto così importante e unico in Italia. Sinceramente io ho iniziato questo percorso da avvocato e da docente, quindi, inizialmente non credevo che avrei fatto l'allenatore. Un paio di anni fa ho iniziato a fare questo percorso in una scuola calcio e ho iniziato ad allenare, da lì è stato un crescendo, ho preso il patentino Uefa A per allenare i professionisti e ora a settembre inizierò il corso Uefa PRO che mi abiliterà ad allenare in tutti i campionati europei. Ed anche se oggi sono un avvocato, mi piacerebbe un giorno allenare tra i professionisti. E quindi come tale devo cercare di essere il più possibile sincero con i ragazzi, di essere un bravo allenatore sotto tutti i punti di vista, perché cambiano le categorie, ma i principi e i valori rimangono sempre gli stessi. Io cerco di fare l'allenatore, cerco di dare loro l'esempio, ovviamente qualche volta sbagliando, perché anche gli errori fanno parte del percorso, ma oltre a insegnare ai ragazzi dal punto di vista tecnico tattico, dei comportamenti, io penso che da allenatore, ma anche da docente, ci sia sempre da imparare dai giovani, dunque, penso che sia un insegnamento reciproco. Sono uomo fortunato, ringrazio Dio perché la realtà ha superato i sogni nella mia vita e della passione ho fatto il mio lavoro. Quando ero bambino avevo tanti sogni: diventare un calciatore di Serie A, laurearmi e fare l’avvocato. Con tanti sacrifici sono riuscito quasi in tutto ma il mio sogno è di continuare su questa strada. Un percorso che mi ha portato in un ateneo prestigioso e importante dove mi auguro di continuare sia dal punto di vista accademico che sportivo”.