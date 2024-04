Luiss - Citizen Academy, ufficiale la data del recupero

Il ricorso vinto dalla Citizen Academy per l'errore arbitrale contro la Luiss stravolge anche il calendario del girone A di Eccellenza. Il CR Lazio ha annunciato infatti la data del recupero della sfida terminata originariamente 3-1 per la LUISS e ribaltata con un ricorso dalla squadra di Ciampino. La sfida verrà recuperata al "Real Fettuccina" di Tor di Quinto alle 16:00 del 10 aprile, con implicazioni importanti per la lotta salvezza di entrambe.