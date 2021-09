Buona la prima per la Luiss, vittoria di misura sul Sant'Angelo Romano in Eccellenza

La Luiss fa felici i suoi tifosi e si prende i primi tre punti del suo campionato di Eccellenza superando per 2-1 la Polisportiva Sant'Angelo Romano in una partita estremamente combattuta. Tante occasioni da entrambe le parti nel primo tempo, ma la più pericolosa ce l'hanno gli ospiti. Su una mischia in area Angellotti riesce a respingere ma la palla resta pericolosamente sulla linea, deve intervenire la difesa Luiss a spazzare. Sul finale del primo tempo arriva l'episodio positivo per la Luiss. Su un calcio d'angolo da sinistra si avventa Cinti che sigla il primo gol della Luiss in Eccellenza e fissa il risultato sull'1-0 prima di andare negli spogliatoi. Al rientro in campo non fioccano occasioni ma arriva il pareggio.

A firmarlo è Brighi, che è il primo ad arrivare su un cross dal secondo palo che non lascia scampo ad Angellotti. Gli ospiti provano a vincere la partita e si rendono pericolosi da fuori e con un contropiede di Brighi uno contro uno col portiere che però viene fermato dal guardalinee. La beffa arriva nel finale per il Sant'Angelo, con l'arbitro che fischia rigore per un contatto vicino alla linea di fondo e il bomber della Luiss De Vincenzi chiude il match spiazzando il portiere. Per la squadra dell'ateneo romano sono tre punti e appuntamento a domenica prossima in trasferta contro il Villalba.