Chi è Luigi Cherubini il capitano della Roma Primavera, esordiente in Europa League

Luigi Cherubini è l’astro nascente in casa Roma. Il capitano della Primavera giallorossa (impegnata oggi contro il Monza, ndr) è il leader tecnico dei ragazzi di Guidi e la scorsa settimana ha avuto pure la possibilità di debuttare con i grandi.

Chi è

Cherubini classe 2004 è un attaccante esterno-trequartista, nato a Tivoli ma cresciuto a San Basilio. Lui come tanti altri romani ora protagonisti in Serie A, da Frattesi a Scamacca ad esempio, ha vestito le maglie giovanili sia della Roma che della Lazio. Nel 2017 infatti Cherubini approdò alla Lazio ma dopo un anno in biancoceleste scelse di tornare in giallorosso.

Cherubini in campo

Cherubini è un giocatore molto tecnico e cha nel tiro dalla distanza una delle sue qualità migliori. Il capitano della Roma Primavera è infatti solito rientrare sul destro e centrare la porta mettendo in difficoltà i portieri. Il suo modo di correre, il suo stare in campo insieme al numero 7 sulle spalle e la fascia di capitano ricordo molto Lorenzo Pellegrini col quale ha diviso gli agenti fino a qualche mese fa. Con i giallorossi ha vinto una Supercoppa Primavera, una Coppa Italia Primavera e un campionato Under 17.

Il debutto

Il debutto in prima squadra per Cherubini è arrivato il 26 ottobre nella partita di Europa League contro lo Slavia Praga entrando nel finale al posto di Aouar. “San Basilio è in festa” ha dichiarato Mourinho nel post gara. “È stata un’emozione indescrivibile. È il coronamento di tutti i sacrifici”- ha commentato Cherubini – “Ringrazio mister Mourinho e tutto lo staff, i compagni e lo staff della Primavera che mi sono sempre vicini. Dedico tutto questo alla mia famiglia e ai veri amici”.