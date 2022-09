Ludogorets-Roma 2-1: Shomurodov non basta, Mou cade in Bulgaria. Cronaca, commento e pagelle della partita di Europa League

Inizia male la Roma in Europa League perdendo per due a uno contro il Ludogorets nella prima giornata del Girone C. I giallorossi cadono sotto i colpi di Nonato e Cauly, nel mezzo la rete di Shomurodov. Preoccupa la Roma stanca e mentalmente ancora distratta dopo la disfatta di Udine e a poco sono serviti i cambi di Mourinho. Roma lenta, prevedibile e disattenta. La manovra non va con il duo Maitc-Cristante in mezzo al campo, Dybala è l'unico che inventa e poi un grande problema di gestione e attenzione col gol della sconfitta che ne è la dimostrazione visto che è arrivato appena subito il pareggio di Shomurodov. Partenza in salita per la Roma in questa Europa League.

Ludogorets-Roma, la cronaca

Al quarto minuto Despodov scappa via in velocità a Mancini ma a tu per tu con Svilar non trova clamorosamente la porta. La risposta giallorossa al 12esimo con un sinistro di Pellegrini, centrale. Al 35esimo ancora Pellegrini vicino al gol con Padt che mette in angolo. Sul corner seguente Mancini di testa coglie il palo. Al 47esimo clamorosa occasione per Pellegrini: Dybala con un mancino illuminante mette il compagno a tu per tu col portiere, il capitano giallorosso prova il pallonetto ma il pallone termina alto. Al 57esimo ci prova Dybala con un sinistro a giro che termina alto di poco. Al 58esimo risponde il Ludogorets con un tiro dalla distanza di Cauly con Svilar che para. Al 72esimo passa avanti il Ludogorets con Cauly. Il trequartista dei bulgari si fa trovare bene fra le linee, con una finta salta Smalling e davanti a Svilar non sbaglia. Poco dopo il 95 per poco non raddoppia ma il suo piattone termine largo. All’82esimo Pellegrini suona la carica ma il suo destro è deviato in angolo dal portiere. Sul corner seguente Camara va vicino al gol ma il suo tiro è respinto da un difensore sulla linea. Sul calcio d’angolo successivo Pellegrini tutto solo nell’area piccola di testa non trova in maniera clamorosa la porta. All’86esimo la Roma pareggia con Shomurodov. L’uzbeko di testa mette in porta un cross di Pellegrini dal fondo. All’88esimo il Ludogorets ripassa in vantaggio Azione insistita dei bulgri che sfondano a destra e mettono in mezzo per Nonato che salta Ibanez e batte Svilar. Al 96esimo Shomurodov sfiora il pareggio con un diagonale destro che termina di poco fuori.

Tabellino e pagelle

Ludogorets (4-2-3-1): Padt 6; Cicinho 6,5, Witry 5,5 (dall’87’ Terziev s.v.), Verdon 6, Nedyalkov 6; Piotrowski 5,5, Cafumana 6 (dal 77’ Nonato 7); Tekpetey 6, Cauly 7 (dall’87’ Delev s.v.), Despodov 6,5 (dal 71’ Rick 6,5); Thiago 5,5. All.: Simundza 7

Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5,5 (dal 76’ Volpato 6), Smalling 5, Ibanez 5; Celik 6 (dal 67’ Spinazzola 5,5), Cristante 5,5 (dal 75’ Bove 6), Matic 6 (dal 75’ Camara 6), Zalewski 5; Pellegrini 5, Dybala 6,5; Belotti 5,5 (dal 67’ Shomurodov 7). All.: Mourinho 5

Marcatori: 72’ Cauly (L), 88’ Nonato (L); 86’ Shomurodov (R)

Ammoniti: Cafumana (L), Piotrowski (L)

Arbitro: Pawson (ENG)

I top e flop giallorossi

Shomurodov 7: Entra bene in partita trova il gol e sfiora il secondo pareggio. Arma in più per Mou

Dybala 6,5: Predica nel deserto, l'unico che inventa.

Pellegrini 5: Non basta l'assist al capitano romanista che spreca una quantità smisurata di occasioni. Due clamorose.

Smalling 5: Si fa saltare troppo facilmente da Cauly in occasione dell'1a 0.