Europa League: dove vedere in tv Ludogorets-Roma. Le probabili formazioni

Dopo più di tre mesi dall'ultima volta in Europa, concisa con la vittoria dell'Europa League a Tirana, la Roma torna a giocare una partita europea. Giovedì 8 settembre alle 18:45 i giallorossi saranno ospiti del Ludogorets per la prima giornata del girone C di Europa League. La Roma scenderà in campo con l'obiettivo di dimenticare la disfatta (4-0) subita ad Udine nell'ultimo turno di Serie A.

Ludogorets-Roma, le probabili formazioni

Mourinho pensa a pochi cambi per la trasferta in terra bulgara. Causa tanti infortunati da Wijnaldum a Zaniolo, passando per Kumbulla ed El Shaarawy lo Special One ha scelte limitate. Confermato il 3-4-2-1 in porta ci sarà Rui Patricio, titolare indiscusso nonostante gli orrori di Udine, davanti a lui Mancini, Smalling e Ibanez. Vina potrebbe dar il cambio a partita in corso ad uno dei tre centrali. Cambi sugli esterni con Karsdorp e Spinazzola che pagano la partita contro l'Udinese: dentro Celik a destra e Zalewski a sinistra. In mezzo al campo Camara non è pronto e partirà dalla panchina, quindi straordinari per Matic e Cristante in mediana. Davanti confermati Pellegrini e Dybala, mentre si candida per partire dal 1' Belotti. Il Gallo può sostituire Abraham, uscito dolorante contro l'Udinese, in ripresa ma precauzionalmente partirà dalla panchina.

Il Ludogorets scenderà in campo col 4-2-3-1 con Delev che guiderà l'attacco della formazione bulgara. Simundza affida invece le chiavi del centrocampo alla coppia Witry-Verdon.

Ludogorets-Roma, le probabili formazioni

Ludogorets (4-2-3-1): Padt; Terziev, Piotrowski, Thiago, Gropper; Witry, Verdon; Tekpetey, Rick, Yordanov; Delev. All. Simundza.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Belotti.All.: Mourinho.

Ludogorets-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Ludogorets e Roma sarà visibile sia su Dazn che da Sky. Nel primo caso basterà accedere con la propria smart tv all'app Dazn oppure bisognerà collegare il televisore a una Playstation 4/5, Xbox, TIMVISIONBOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa tramite app o sito Dazn la sfida sarà visibile in streaming su pc, tablet o smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la trasferta giallorossi sintonizzandosi sui canale Sy Sport Uno o Sky Sport. Valida l'alternativa Now o SkyGo.