Luciano Zauri: “Lazio quanti bei ricordi. Sarri? Calciatori non adatti per il suo gioco”

“Non ho rimpianti, alla Lazio ho vissuto tanti momenti bellissimi”. Parole di Luciano Zauri, ex difensore e capitano della Lazio che in sei stagioni e mezzo, in maglia biancoceleste ha raccolto 178 presenze, 6 gol e la Coppa Italia 2003/2004. Zauri adesso fa allenatore, vive a Bologna ma è rimasto legato alla Lazio, che sabato sfiderà un’altra sua ex squadra la Fiorentina, e alla città di Roma che lo ha accolto nel 2003.

Sabato ci sarà Fiorentina-Lazio, si può dire che è una partita fra due squadre che escono indebolite dal mercato?

La Lazio non si è rafforzata. Ha fatto qualche cessione ma di giocatori che non hanno influito nella prima parte di stagione. La Fiorentina ha tolto un giocatore importante (Vlahovic, ndr) ma si è comunque rinforzata, incassando anche dei soldi. La Fiorentina alla fine dire che si è mossa bene, la Lazio meno

Che partita sarà?

Sarà una sfida fra due squadre che vogliono imporre il proprio gioco. La Lazio ci riesce a tratti, la Fiorentina meglio. Mi aspetto una partita molto aperta viste le idee dei due allenatori.

Come valuti la stagione della Lazio fino ad oggi?

Le aspettative erano alte. Personalmente mi aspettavo più o meno questo. La Lazio viene da un percorso lungo e importante con Inzaghi, ripeterlo era difficile visto che la squadra non si è rinnovata nei sui interpreti. È cambiato modulo, è cambiato l’allenatore ma i giocatori sono sempre quelli, e probabilmente non molto adatti agli schemi di Sarri.

Quale deve essere l’obiettivo della Lazio adesso?

L’Europa vorrebbe dire tanto. La Lazio in questa seconda parte di stagione dovrà porsi come obiettivo quello di mantenere una continuità che non ha avuto e consolidare le prestazioni.

Forse Sarri dovrebbe concentrarsi sulle coppe?

La Lazio ha problemi di rosa, la doppia competizione non riesce a supportarla. Penso che se si farà una scelta, il campionato avrà la precedenza.

Cosa ha significato per te approdare alla Lazio?

Io ho fatto la prima parte importante di carriera all’Atalanta ma con la Lazio ho assaggiato il calcio più importante giocando la Champions League. Ho fatto un salto da una squadra fantastica l’Atalanta ad un’altra che mi ha permesso di giocare le competizioni europee e catapultarmi in una città e società molto importante. È stato un cambio totale di mentalità, sono passato dalla lotta per non retrocedere a quella per il piazzamento in Champions.

Com’è stato l’adattamento nella nuova realtà?

I primi sei mesi sono stati difficile. Giocavo poco perché davanti avevo giocatori davvero forti. Però i compagni, dentro e fuori dal campo mi hanno aiutato ad inserirmi e dopo il gol contro l’Inter a dicembre è stata una crescita totale. Eravamo un gruppo che stava bene anche fuori dal campo. Ci incontravamo la mattina per la colazione ma facevamo anche pranzi, cene, aperitivi. C’era voglia di stare insieme cosa che magari adesso per i giovani immersi nei social c’è un po' di meno.

Tu hai fatto parte anche dell’inizio dell’era Lotito

Lotito è arrivato al mio secondo anno. È un presidente che non aveva molta dimestichezza con la squadra però aveva voglia di fare. Rispecchiava molto quello che è oggi, anche se prima era più presente e meno defilato.

Il momento più bello in biancoceleste?

Non ne ho uno ma ho vissuto tanti momenti meravigliosi: l’esordio nel preliminare contro il Benfica, alla vittoria della Coppa Italia, il gol in Champions, la fascia da capitano. Tanti momenti meravigliosi.

E pure la vittoria nel Derby quello del tuffo di mister Delio Rossi nella fontana

Si la vittoria per 3 a 0. Vincere il derby è sempre una sensazione particolare unica, mi ritengo fortunato ad averla vissuta.

Dopo però qualcosa si è rotto. Ti sei mai spiegato perché? Hai dei rimpianti?

Nel calcio non c’è una verità assoluta. Dopo un percorso di grandi soddisfazioni da parte di entrambi, quando non ho sentito la fiducia della società a livello tecnico ho fatto un passo indietro e sono andato da un’altra parte. Questo però non ha scalfito il mio rapporto con la società e con i tifosi. Dispiace perché si poteva continuare insieme ancora qualche anno ma non vivo di rimpianti. Ho vissuto bene a Roma e alla Lazio.

Com'è stato vivere a Roma?

Inizialmente è stato difficile capire i ritmi di una grande città, il traffico controcorrente negli orari sbagliati. Una volta capito però come funziona, Roma è una città meravigliosa dove mi piacerebbe tornare anche perché ho casa lì.

Dove?

A Roma Nord nella stessa zona dove vivevo da calciatore. L’ho sempre trovata una zona comoda per andare agli allenamenti ma anche strategiche perché è vicina alle zone di uscita da Roma.

Adesso dove vivi?

Adesso sono a Bologna, fino alla scorsa stagione ho allenato la Primavera del Bologna.

Quando torni in panchina?

Spero presto. Aspettiamo l’occasione giusta.

Domanda d’obbligo, piatto preferito della cucina romana?

Dico la Cacio e Pepe di Giocondo (lo chef della Lazio), un piatto top.

Ultima domanda. Nel 2013 sei stato protagonista del salvataggio della nipote di Boniek caduta in un pozzo. Cosa ricordi di quella vicenda?

Ogni volta che ci penso ho la pelle d’oca. Coincide col giorno del mio compleanno e quindi non lo dimenticherò mai. In un attimo, mi sono trovato ad essere dentro ad un pozzo buio, a far luce col telefono per trovare la bambina. Il suo abbraccio lo porterò con me per tutta la vita.