Lotito a ruota libera sulla Lazio: le parole su Baroni, Sarri, Luis Alberto e non solo

Nella conferenza stampa di presentazione di Marco Baroni come nuovo allenatore della Lazio è andato in scena il Lotito show. Il presidente biancoceleste è salito in cattedra parlando a tutto tondo del mercato laziale, dai nomi alle cifre, e dei problemi della passata stagione che hanno impedito alla Lazio di volare in Champions League.

Il mercato

Non ridimensionamento ma riorganizzazione e merito, costi e iva. Così Claudio Lotito ha sottolineato la spesa della Lazio in questa prima parte di calciomercato. Il numero uno laziale ha specificato di avere già speso 40 milioni di euro per tutte le operazioni, comprese di Iva per i giocatori comprati in Italia. “l bollo depositato in Lega è di 18 milioni e 300mila per Noslin, quello che la Lazio deve pagare, più la commissione, quindi Noslin è costato 20 milioni. Se compri all’estero, non c’è l’IVA, quindi vale il costo effettivo. Se tu compri in Italia ci devi applicare il 22% di IVA. Tchaouna è stato comprato da Salerno, devi aggiungere IVA e commissioni, costa 10 milioni, questo è il tema. La seconda tranche di Milinkovic ancora non ce l’ho avuta, questa è la storia, speriamo che arrivi! Se i tifosi non vengono allo stadio, fanno un danno alla Lazio e non a Lotito. Lotito ha cacciato i soldi personali per sbloccare l’indice di liquidità” – ha commentato il presidente.

40 milioni adesso, 101 nella passata stagione dove però non figurava Greenwood, giocatore ancora nel mirino della Lazio che Lotito aveva in pugno: “Non sapevate neanche chi fosse. Lo avevo preso a gennaio, ma c’era un disallineamento di un’ora tra mercato italiano e inglese. Ma non parlo di mercato, non c’è solo lui. C’è gente che vale 10 volte Greenwood, l’allenatore sa tutto. La linea della comunicazione sarà dura”.

Infine sul mercato la linea di Lotito è chiara: “Serve la qualità, non il nome. Oggi c’è un calcio fisico, dinamico, se non ce le hai purtroppo soffri. Sarri aveva chiesto Berardi, ha chiesto Ricci e abbiamo preso Rovella. Per la prima volta abbiamo comprato dalla Juventus, lui ha chiesto Pellegrini come aveva chiesto Hysaj. Anche Sarri si faceva influenzare dai nomi”.

I problemi nello spogliatoio

Lotito negli ultimi mesi è stato abbandonato prima da Sarri e poi da Tudor. Un doppio addio da parte degli allenatori non imputabili ai rapporti col presidente tiene a precisare il numero uno laziale: “Sarri si è dimesso, il rapporto con Maurizio è idilliaco, ma a un certo punto ha trovato delle persone che gli sono andate contro. Tudor ha avuto un braccio di ferro, ha dato una “raddrizzata”, ha messo fuori qualche giocatore”. Dei problemi nel luogo sacro della squadra dunque dove secondo Lotito primeggiava l’io invece del gruppo e che ha comportato la mancata qualificazione alla Champions League 2024/2025. Ecco le parole del presidente: “Noi avevamo come obiettivo la Champions, è mancata per pochi punti. Abbiamo perso a Lecce, poi col Genoa, poi a Salerno, altrimenti saremmo andati in Champions. Il tema non è l’organico o Lotito, l’organico va gestito e purtroppo nella gestione qualcuno si è lamentato di non giocare, e allora si sono create delle situazioni”.

Il mea culpa di Lotito

Nel finale della conferenza Lotito ha fatto anche ammenda per la gestione di alcuni aspetti legati ai calciatori. Infatti il presidente della Lazio chiarisce di aver sbagliato a non cedere in tempo i suoi campioni. “Ho sbagliato a mantenere i giocatori che c’erano, avremmo dovuto mandarli via dall’inizio. Eravamo tra le squadre più anziane, ora dobbiamo costruire la società del futuro. Con l’età arrivano le pretese. I giocatori hanno un’emivita di 3 anni: li prendi giovani, poi li vendi. Serve il collettivo, il calcio è un gioco di squadra e bisogna remare dalla stessa parte. Non possiamo più avere insidie dentro lo spogliatoio. Andate a vedere i gol che prendevamo, qualcuno non correva”. Entrando nello specifico Lotito fa anche i nomi: “Il procuratore di Kamada ha chiesto 2.5 milioni per il rinnovo di un altro anno, ma la Lazio è quotata, io devo fare gli interessi della Lazio. Luis Alberto ha avuto tutti i soldi che voleva, poi dopo la Salernitana se ne esce così. Sapeva che c’erano delle difficoltà e poteva approfittarne. Quando vedo tentennamenti, devo cacciare fuori le persone. Mi dispiace solo per Felipe Anderson ma ha fatto una scelta di vita”. Il numero uno laziale parla anche della nuova mentalità: "Vogliamo ripartire da una logica diversa, basata sulla professionalità, un allenatore che non va dietro alle teoria ma alla pratica. Chi merita gioca. Non gioca chi ha un nome che in passato ha avuto un peso, tutto va dimostrato giornalmente e nelle partite". In questo ragionamento entra anche se non citato Ciro Immobile, dove tutto lascia presagire che fra gli addii in programma ci sia anche quello del miglior marcatore all-time del club.