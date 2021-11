Infortunio Immobile: Lotito contro la Nazionale

Ciro Immobile ha un problema al polpaccio. L'infortunio costringerà l'attaccante della Lazio a saltare le sfide di qualificazione dell'Italia contro Svizzera e Irlanda del Nord, ma anche la partita con la Juventus in programma il 20 novembre. Sul problema del bomber biancoceleste sono intervenuti Claudio Lotito, patron della Lazio e il professor Ferretti, responsabile dell'area medica della Nazionale.

Lottio-Nazionale, botta e risposta

Durante l'inaugurazione del Tour dello Stadio Olimpico, Lotito ha punto lo staff medico azzurro. "Immobile al termine della partita con la Salernitava stava bene e infatti ha fatto tutti i 90 minuti, se fosse stato male prima, non sarebbe partito". Queste sono le parole del numero uno del club capitolino che precisa di "non attaccare lo staff della Nazionale ma di fare solo la cronaca dei fatti".

Il professor Ferretti intervenuto in conferenza stampa con Mancini e Bonucci, ha risposto a Lotito facendo presente che Immobile si è presentato al ritiro con un dolore al polpaccio insorto nella partita contro la Salernitana. Il professore ha poi sottolineato come Immobile si stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha mostrato una sofferenza al soleo. Questa diagnosi ha fatto si che l'attaccante sia stato ritenuto non recuperabile per le partite della Nazionale. Ferretti però critica, in maniera velata, la Lazio dichiarando: "Il fatto che non fossimo stati informati del problema di Immobile può succedere nella concitazione del post-gara, ma questo non ha minimamente inciso sui nostri comportamenti”. Ferretti dunque punta il dito sulla Lazio responsabile di non aver riferito delle reale condizioni di Immobile.

L'infortunio di Immobile

Sabato 13 novembre, Ciro Immobile si sottoporrà a dei controlli ecografici alla Clinica Paideia per verificare le condizioni del suo polpaccio sinistro. Per il bomber della Lazio si teme un versamento nella zona interessata. A causa di questo problema, è ad alto rischio la sua presenza nel big match del 20 novembre contro la Juventus allo Stadio Olimpico.