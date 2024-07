Lotito polemico contro i tifosi: "Greewood alla Lazio? Mettete i soldi"

Lo scontro verbale fra la tifoseria della Lazio e Claudio Lotito non si ferma, anzi il livello si alza. Dopo i tanti striscioni apparsi durante il ritiro della squadra ad Auronzo di Cadore, il patron laziale ha punzecchiato i laziali in chiave calciomercato in relazione all’acquisto di Greenwood.

Lotito perde Greenwood?

Greenwood era il grande obiettivo di mercato della Lazio. Il club biancoceleste ha offerto al Manchester United 25 milioni di euro più il 50% sulla rivendita per l’acquisto del calciatore. Dopo ore di riflessioni però i Red Devils sembrerebbero aver rifiutato la proposta laziale optando per quella più ricca a livello di cash del Marsiglia e il giocatore inizialmente restio si starebbe convincendo del trasferimento in Ligue 1.

“Mettete i soldi”

Lotito resta con l’amaro in bocca causa Greenwood che sembra sfuggire per la seconda volta nelle ultime due stagioni. Dopo l’iniziale fiducia per l’acquisto del talento inglese a Formello rimane delusione evidente nelle parole che il presidente della Lazio ha rilasciato all’Ansa. "Greenwood? Se i tifosi lo vogliono mettano i soldi. Noi abbiamo preso sei giocatori, le altre che hanno fatto? Abbiamo speso più della Juventus”. Parole che sicuramente non abbasseranno i toni caldi. “I tifosi vogliono il grande nome?” – continua Lotito – “Ma io vi chiedo, lo scorso anno Immobile ha fatto bene? È come se hai una macchina che si ferma per strada, a noi serve una che cammini. La filosofia del calcio è diversa oggi: servono capacità di corsa, determinazione”.

Tensioni continue

Ancora una volta a Formello si vivrà un’estate torrida. Dagli insulti a Tudor alla manifestazione contro Lotito a Ponte Milvio, il tifo laziale continua a mostrare la sua esasperazione per la gestione Lotito. Dal canto suo il presidente biancoceleste tira dritto per la sua squadra e lavora per consegnare a Baroni una squadra competitiva con colpi mirati.