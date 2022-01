Lorusso trascina l'Ostiamare contro l'Insieme Formia

Riparte il campionato dell'Ostiamare che sul campo dell'Insieme Formia ha ritrovato il sapore del campo per la prima volta nel 2022 e soprattutto la vittoria. A guidarla è stato Lorusso, che in una sfida caratterizzata dalle tante espulsioni per il Formia ha deciso il match con una doppietta al 28' del primo tempo e il 32' del secondo. L'Ostiamare entra così in piena zona playoff, con un punto di vantaggio sull'Afragolese e due sull'Aprilia, che però ha due partite da recuperare rispetto agli ostiensi.

Insieme Formia - Ostiamare 0-2 (28' pt, 32' st Lorusso)