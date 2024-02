Longoni punisce la Lazio, il Torino vince di misura con la Lazio Primavera

Si ferma la Lazio, che in trasferta ad Orbassano cede nel finale al Torino dopo una sfida molto equilibrata. Un colpo duro a livello di classifica per la squadra di Sanderra, che scende così fuori dalla zona playoff a testimonianza di un periodo di forma complicato.

Il primo tempo

La Lazio soffre il pressing avversario nei primi minuti, ma si scuote con Milani da calcio d'angolo e poi con Cuzzarella al quarto d'ora che però non riesce a trovare lo specchio della porta. Il Torino risponde con Ciammaglichella che al 24' trova la via del gol, ma non secondo il guardalinee per cui la palla era uscita prima del cross di Dall'Aquila. Cuzzarella nel finale di tempo prova a sfondare le linee avversarie, ma non ha successo nella sua incursione in area.

Il secondo tempo

Al sesto minuto è pericoloso il Torino, che con Longoni sfiora il gol ma trova la grande opposizione del portiere laziale Magro. La Lazio risponde sette minuti dopo con la prima grande occasione della partita, un tiro potentissimo di Sardo che muore al di là del palo e su cui il portiere del Torino difficilmente sarebbe potuto arrivare. La Lazio torna dalle parti di Abati all'82', con un tiro da fuori di Coulibaly che sfiora il montante e su cui Abati riesce a smanacciare con un colpo di reni. Tre minuti dopo però arriva la doccia fredda, con una bella azione del Torino che viene conclusa da Longoni. Il gol sancisce di fatto la fine del match, dato che in pieno recupero Kone non chiude in rete di testa praticamente a botta sicura, con Abati che trova la parata che vale i tre punti.

Il tabellino

Primavera1 TIM | XXI giornata

Sabato 10 febbraio 2024, ore 11:00

Stadio Valentino Mazzola, Orbassano (TO)

TORINO-LAZIO 1-0

Marcatore: 84` Longoni

TORINO: Abati, Bianay (47` Marchioro), Dell`Aquila (86` Perciun), Ciammaglichella, Logoni, Silva, Mendes, Dellavalle, Gabellini, Della Vecchia, Muntu.

A disp.: Bellocci, Casali, Rettore, Acar, Di Paolo, Keita, Franzoni, Dimitri, Magui.

All.: Giuseppe Scurto

LAZIO (3-5-2): Magro; Bordon, Dutu, Ruggeri; Bedini (90` Cappelli), Di Tommaso (87` Bigotti), Coulibaly, Sardo, Milani; Cuzzarella (90` Kone), Sulejmani (73` Di Gianni).

A disp.: Renzetti, Tredicine, Zazza, Nazzaro.

All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Alberto Poli (sez. Verona)

Assistenti: Allocco - Caldarola