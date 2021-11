Lokomotiv Mosca-Lazio 0-3 | I biancocelesti superano la fase a gironi di Europa League. Cronaca, commento e pagelle della partita

Missione compiuta della Lazio che a Mosca supera la Lokomotiv per 3 a 0 e supera la fase ai gironi di Europa League. La squadra di Sarri ha messo in campo tutta la sua superiorità tecnica rispetto agli avversari. Il risultato sta stretto ai biancocelesti che sprecano nel secondo tempo tante occasioni mentre in fase difensiva non rischiano nulla. Tante le buone notizie della trasferta russa. Sicuramente il turnover misurato che Sarri impiega concedendo riposo a tanti big. Poi il ritorno di Immobile che realizza una doppietta. La vittoria di Mosca permette alla Lazio di sfidare il Galatasaray all’Olimpico per puntare direttamente gli ottavi di finale evitando i sedicesimi contro le terze dei gironi di Champions League. Per farlo la Lazio dovrà battere la formazione turca con due gol di scarto.

Lokomotiv-Mosca, la cronaca della partita

La Lazio prende subito il possesso del gioco ma i veri pericoli arrivano da palla da fermo. Infatti una serie di corner battuti da Luis Alberto mettono in difficoltà la Lokomotiv Mosca che si salva anche con un salvataggio sulla linea. La squadra biancoceleste sblocca la partita solo nella ripresa con due calci di rigore. Il primo se lo procura Zaccagni (rigore concesso dopo revisione al Var), il secondo Immobile. Entrambi vengono realizzati dal capitano laziale. La Lokomotiv non reagisce anzi è la Lazio a sfiorare il tris con Acerbi e Pedro. Lo spagnolo dopo aver fallito una grande occasione si rifà all’86esimo con un gran sinistro che batte il portiere dei russi. Nel recupero Milinkovic con un gran destro colpisce la traversa.

Tabellino e pagelle

Lokomotiv Mosca (4-4-2): Khudyakov 6,5; Nenakhov 5 (dal 28’ Silyanov 5), Jedvaj 6, Murilo 5,5, Rybus 5; Maradishvili 6 (dal 77’ Zinovich s.v.), Barinov 5, Beka Beka 6,5; Rybchinskii 5 (dal 60’ Smolov 5), Lisakovich 5, Kamano 6 (dal 77’ Borisenko s.v.). All.: Gidsol 5.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Patric 6, Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5, Hysaj 6; Leiva 6 (dal 59’ Cataldi 6), Luis Alberto 6,5 (dal 59’ Milinkovic 6,5), Basic 6; Felipe Anderson 5 (dal 46’ Pedro 7), Zaccagni 6,5 (dall’82’ Lazzari s.v.), Immobile 8 (dal 66’ Muriqi 5,5). All.: Sarri 7.

Marcatori: rig. 56’, rig. 63 Immobile (L), 86’ Pedro (L)

Ammoniti: Nenakhov (M), Kamano (M), Silyanov (M), Rybus (M), Barinov (M); Zaccagni (L), Luis Alberto (L), Patric (L), Leiva (L)

Arbitro: Artur Dias (POR)

I top e flop della Lazio

Immobile 8: Il capitano biancoceleste gioca la partita col freno a mano tirato per via del problema al polpaccio. Nonostante questo segna i due rigori (uno se lo procura) che decidono la partita e manda la Lazio minimo agli spareggi. Fondamentale.

Pedro 7: L’ex Roma entra benissimo nella ripresa creando una serie di pericoli alla difesa russa. Sfiora il gol che arriva solo all’86esimo con un sinistro imparabile.

Zaccagni 6,5: Prova convincente dell’ex Verona che salta sempre l’uomo e crea superiorità numerica. Inoltre è lui a guadagnarsi il primo rigore che mette la partita in discesa per la Lazio.

Felipe Anderson 5: Il brasiliano ha bisogno di riposo. Stanco, mai pericoloso, perde tutti i contrasti e regala spesso il pallone agli avversari. Sarri lo toglie all’intervallo.