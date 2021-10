La Lodigiani fa tris contro l'Atletico Colleferro

La Lodigiani vince ancora e sale al primo posto in classifica. Sei punti e sei gol fatti dalla squadra di mister Cacapa dopo due giornate di campionato

Tutto facile per la Lodigiani Calcio 1972 che supera l'Atletico Colleferro con un netto 3 a 0.

La partita

La partita si mette subito in discea per la Lodigiani che sblocca la partita grazie ad un autogol. Sempre nel primo tempo i padroni di casa trovano la rete del raddoppio con Daniele La Forgia. Nella ripresa mette il sigillo sul risultato Daniele Massella che firma il tre a zero finale.

La classifica

Vola a punteggio pieno la Lodigiani che al termine della seconda giornata sale al primo posto in classifica a quota sei punti. A far sorridere il tecnico Cacapa sono anche i numeri dei gol: sei i gol e uno subito dalla Lodigiani in 180 minuti. L'Atletico Colleferro resta fermo a quota 3 punti dopo la vittoria nella prima giornata.