Clamoroso al Rocchi! Sospesa e rinviata la finale di Coppa Italia Promozione. Cosa è successo

La finale di Coppa Italia Promozione fra Lodigiani e Romulea al Rocchi di Viterbo è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi. Lo stop della partita è arrivato causa infortunio dell'arbitro.

La sospensione

Al minuto 72 della partita l'arbitro del match, il signor Di Giuseppe è stato vittima di un infortunio. L'arbitro si è accasciato a terrà per un problema muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo da gioco in barella. La volontà delle due squadre di continuare a giocare, con un arbitro in sostituzione, è stata respinta. E quindi dopo oltre 15 minuti di attesa la partita è stata sospesa e rinviata a data da destinarsi.

La partita

Al minuto 72, momento della sospensione della gara, la partita era sul risultato di due a uno per la Lodigiani. A passare in vantaggio però era stata la Romulea con Carlucci che col mancino all'ottavo aveva stappato il match. Al 41esimo il pareggio della Lodigiani con un destro al volo di Barbetti su azione da corner. Nella ripresa dopo tante occasioni sprecate dalla Romulea, Ambrosecchio in contropiede è stato messo giù da Pensa e l'arbitro ha assegnato rigore e giallo al portiere amaranto oro. Dal dischetto, minuto 62, Maione capovolge il risultato. Al 72esimo il momento clou: altro contropiede della Lodigiani con Ambrosecchio che entra in contatto con Amorosino da ultimo uomo. Il fischietto nel momento che estrae il cartellino rosso per il 7 della formazione di San Giovanni, cade giù infortunato e la partita sospesa. Il referto chiarirà se il centrocampista di Caffarelli sarà effettivamente espulso.

Ora cosa succede

La finale di Coppa Italia Promozione riprenderà a data e luogo da destinarsi e ripartirà dal minuto 72. Potrebbe cambiare la sede della partita, visto che le due squadre della Capitale sarebbero costrette, e dunque anche i tifosi, a spostarsi a Viterbo per 18 minuti più recupero. Si attendono comunicazioni ufficiali.