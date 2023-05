Lodigiani-Romulea: quello che c'è da sapere sulla finale di Coppa Italia Promozione

Sabato 13 maggio alle ore 16:00 al Rocchi di Viterbo si giocherà la finale di Coppa Italia Promozione. A contendersi il trofeo la Lodigiani e la Romulea, due storici club della Capitale.

Lodigiani

La Lodigiani, militante nel Girone C, è approdata in finale di Coppa dopo aver avuto la meglio ai calci di rigore contro il Tolfa. Una partita intensa e decisa solo dagli undici metri. Protagonista Di Stefano, estremo difensore della Lodigiani che nella lotteria dei rigori ne ha neutralizzati due. Campionato senza gloria per la Lodigiani che ha chiuso il girone con una salvezza tranquilla ma molto distante dalle posizioni di vertice.

Romulea

La Romulea è stata protagonista in Coppa e in Campionato. Nel Girone A la squadra di San Giovanni è arrivata al secondo posto contendendo fino alla penultima giornata il titolo all'Aranova e nell'ultima giornata è stata protagonista di un evento storico facendo debuttare Andrea Di Gregorio, attaccante della Romulea Autistic Football Club. In Coppa Amorosino e compagni hanno eliminato fra le tante Real San Basilio, Settebagni e in semifinale l'Atletico Lariano grazie proprio alla rete del centrocampista numero 7.

Dove vedere la partita

Lodigiani-Romulea sarà visibile sui canali Facebook, Youtube e Twitch della Romulea. La partita assume un valore importante non solo perchè chi vince si porta a casa un trofeo ma perchè chi vince la Coppa Italia Promozione si prende il primo dei posti vacanti per il salto in Eccellenza, l'opportunità di salire di categoria come si è verificato negli ultimi anni.