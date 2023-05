Lodigiani-Romulea 3-2: i biancorossi vincono la Coppa Italia Promozione

La Lodigiani batte per tre a due la Romulea all'Olindo Galli di Tivoli e porta a casa la Coppa Italia Promozione. Nella giornata di oggi la finalissima riprende dal minuto 72 dopo la sospensione del 13 maggio, sul risultato di 2-1 e con la Romulea in 10 per l'espulsione di Amorosino, per via dell'infortunio dell'arbitro.

La partita

La seconda parte della finale riprende con la Lodigiani in attacco e che trova il gol su calcio di punizione grazie a De Vecchis. La Romulea completamente sbilanciata in attacco preme alla ricerca del gol che arriva soltanto nel quarto minuti di recupero con Barchiesi. Del portiere Pensa l'ultimo tentativo verso la porta di Di Stefano per la squadra di mister Caffarelli alla ricerca del gol dei supplementari che non arriva.

Il finale

Niente rimonta per la Romulea, con la Lodigiani che al triplice fischio festeggia la Coppa Italia e che si mette in pole position per un posto nella prossima Eccellenza visto che la vincitrice del trofeo guadagna il primo posto dei posti vacanti per il salto di categoria.