Lodigiani-Romulea: si ricomincia. Ecco dove e quando riprenderà la finale di Coppa Italia Promozione

Dopo giorni di attesa è stata ufficializzata la data di ripresa della Coppa Italia Promozione. Il nuovo fischio d'inizio della sfida fra Lodigiani e Romulea avverrà domenica 28 maggio.

Partita sospesa

La partita era prevista lo scorso 13 maggio al Rocchi di Viterbo. Sul risultato di due a uno per la Lodigiani dopo l'iniziale vantaggio della formazione di Via Farsalo, il match è stato sospeso al minuto 72 per l'infortunio accorso all'arbitro Di Giuseppe, costretto a lasciare il campo in barella. A causa della defezione del direttore di gara la partita è stata sospesa.

Dove e quando si gioca

Il nuovo appuntamento per la finale si giocherà domenica 28 maggio alle ore 11:00 presso lo stadio Olindo Galli di Tivoli. La partita riprenderà dal minuto 72 col risultato di 2-1 per la Lodigiani, con la Romulea che proverà la rimonta in dieci. Infatti pochi istanti prima dell'infortunio, l'arbitro ha estratto il cartellino rosso per Francesco Amorosino, centrocampista amaranto-oro, per fallo da ultimo uomo.