Coppa Italia Promozione, la Lodigiani passa ai rigori

La Lodigiani Calcio 1972 passa il turno di Coppa Italia battendo ai calci di rigore l'Atetico Torrenova. I tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 2 a 2.

La partita

Nei novanta minuti regna l'equilibrio fra le due squadre. Per la Lodigiani va a segno l'attaccante classe 1997 Gianluca Maione, autore di una doppietta. Al triplice fischio sul risultato di 2 a 2, dal dischetto risulta decisivo il portiere della Lodigiani Di Paolo. L'estremo difensore para due rigori e porta i suoi al prossimo turno di Coppa Italia.

Il calendario

Le squadre inserite nel gruppo D faranno il loro esordio in campionato il 3 ottobre. La Lodigiani giocherà in trasferta in casa della Pro Roma Calcio, mentre l'Atletico Torrenova se la vedrà in casa con l'Atletico Morena.