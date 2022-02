Lodigiani-Pro Roma 6-1: Supervittoria per i ragazzi di Apuzzo

Squadra in casa

Squadra in casa Lodigiani

La Lodigiani supera per sei a uno alla Borghesiana la Pro Roma. Protagonista di giornata Groos autore di una tripletta.

La partita

Alla Borghesiana sbloccano la partita gli ospiti con Giunta. Dopo essere passati in svantaggio i padroni di casa però si gettano in avanti e ribaltano il risultato già nel primo tempo. Infatti nella parte finale della prima frazione di gioco arriva la doppietta di Groos (43' e 45'). Nella ripresa è un monologo della Lodigiani: Groos sigla immediatamente il suo terzo gol personale e al 58esimo arriva il poker di Marra. Di Massella il quinto gol mentre Spoletini al minuto 87 chiude una partita mai in discussione nel secondo tempo.

La classifica

La Lodigiani sale a quota 22 punti dopo questa vittoria, Pro Roma che naviga nelle zone basse con 10 punti.